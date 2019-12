Brasil Terá Quase o Dobro de Feriados Prolongados em 2020

Após um 2019 com poucos feriados prolongados, 2020 será um ano com muitas folgas. Nove datas comemorativas, entre feriados e pontos facultativos, poderão ser estendidas, mais que as 5 de 2019. O levantamento considera datas que caem em dias de semana, com exceção da quarta-feira, e que por isso podem ser juntados aos fins de semana.

O primeiro dia de janeiro cai nesta quarta-feira, o que significa estradas cheias no retorno após as viagens de Réveillon, já que a quinta-feira, 2 de janeiro, será dia de trabalho normal para a maioria. No Carnaval, no final de fevereiro, começam as datas estendidas, já que a festa será comemorada entre sábado (22) e a manhã da quarta-feira de cinzas (26). O mês de fevereiro acaba no dia 29, já que 2020 é ano bissexto e terá 366 dias.

Em seguida, serão feriados prolongados da Páscoa, Tiradentes e Dia do Trabalho, além do Corpus Christi, que é ponto facultativo.

A seguir a lista de 2020: Confraternização Universal: 1º de janeiro (quarta-feira) – feriado nacional; Carnaval: 24 e 25 de fevereiro (segunda e terça) – ponto facultativo; Paixão de Cristo / Páscoa: 10 de abril (sexta) e 12 de abril (domingo) – feriado nacional; Tiradentes: 21 de abril (terça) – feriado nacional; Dia Mundial do Trabalho: 1º de maio (sexta) – feriado nacional; Corpus Christi: 11 de junho (quinta) – ponto facultativo; Independência: 7 de setembro (segunda) – feriado nacional; Nossa Senhora Aparecida: 12 de outubro (segunda) – feriado nacional; Finados: 2 de novembro (segunda) – feriado nacional; Proclamação da República: 15 de novembro (domingo) – feriado nacional e Natal: 25 de dezembro (sexta) – feriado nacional.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local