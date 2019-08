Brasil Tem Baixo Consumo De Frutas Segundo A Organização Mundial De Saúde

A grande variedade de espécies plantadas pela fruticultura brasileira permite ofertar frutas frescas durante o ano todo. A área plantada com 23 espécies de frutíferas diminuiu 105,466 mil hectares em 2017, totalizando 2,627 milhões de hectares, conforme a última pesquisa da Produção Agrícola Municipal (PAM), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No entanto, das 11 frutas mais produzidas, laranja, açaí, uva, maçã, melancia, limão e manga registraram volumes superiores aos obtidos em 2016. Os dados referentes a 2018 serão divulgados ainda nesse semestre.

O valor da produção de todas as frutas acompanhadas pelo IBGE, três de lavouras temporárias (abacaxi, melancia e melão) e 20 de plantios permanentes, totalizou R$ 38,9 bilhões em 2017, com alta de 4,6%, conforme o levantamento do órgão público. O Estado de São Paulo continua no posto de maior produtor de frutas do Brasil, com o valor de R$ 10,6 bilhões em 2017, seguido pelo Pará, com R$ 6,8 bilhões. A ascensão do Pará à posição de segundo colocado deu-se pela inclusão do açaí na pesquisa a partir de 2015, além de outros fatores.

A previsão também era de queda para o valor da produção dessas três frutas em 2018. O recuo de faturamento foi calculado em 22% para banana, 12,2% para laranja e 5,2% par uva, de acordo com o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq), vinculada à Universidade de São Paulo (USP). O cálculo é feito em parceria com a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA).

Na casa de Simone Alves a preferencia está por fruta do que doces industrializados, as frutas que não faltam na casa dela são mamão, pêra, banana, carambola, nectarina, uva e melancia. Simone conta faz a “feirinha” de três em três dias para ter sempre frutas frescas e garante que é muito difícil sua filha de sete anos adoecer e ela associa a ingestão de frutas no cardápio.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) há um baixo consumo de frutas no País. O consumo per capita de frutas no Brasil é de 57 quilos por habitante ao ano, e o recomendado pela OMS é de 140 quilos.

Por outro lado, pesquisas de tendência de consumo apontam que os consumidores estão optando na hora da compra por aqueles produtos indicados para uma alimentação saudável e fáceis de preparar. Também demonstram que o Brasil é onde mais se consome frutas no café da manhã (59%) e depois do jantar. Além da demanda in natura, as frutas estão ganhando importância no preparo de sucos dentro dos lares. Hoje, 25% dos sucos são consumidos ao natural, com crescimento de 22% em relação ao período analisado anteriormente.

Ariane Pio

Da Reportagem Local