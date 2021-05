Brasil Registra Redução de 10% em Óbitos Por Covid-19, Divulga Ministério da Saúde

O Ministério da Saúde atualizou na sexta-feira (21/5) o Boletim Epidemiológico sobre a Covid-19, que apresenta a situação da doença no país, entre os dias 9 e 15 de maio, que corresponde à Semana Epidemiológica 19 (SE). Neste período, o Brasil registrou redução de 10% no número de óbitos confirmados pela doença (13.399), quando comparado ao número da semana anterior (14.879). Na última semana, foram 440.655 novos casos registrados da doença no país, indicando estabilidade no número de novas infecções em relação à semana anterior (419.904). A média diária de novos casos registrados na SE 19 foi de 62.951.

Os números mostram que houve redução de novos casos da doença em 8 estados, aumento em 9 e estabilização em 9 e no Distrito Federal. Os estados que apresentaram redução no número de novos casos foram: Rio de Janeiro, Amapá, Rondônia, Piauí, Acre, Sergipe, Rio Grande do Sul e Goiás. A estabilização dos casos ocorreu no Maranhão, Amazonas, Tocantins, Mato Grosso, Santa Catarina, Distrito Federal, Roraima, Ceará, Bahia e Paraíba. O aumento ocorreu em Alagoas, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Pernambuco, Paraná, Mato Grosso do Sul, Pará e Rio Grande do Norte.

Em relação ao registro de novos óbitos, foi observada uma redução em 16 estados e no DF, estabilização em 4 estados e aumento em 6. Os estados que apresentaram redução no número de novos óbitos foram: Acre, Tocantins, Paraná, Roraima, Maranhão, Distrito Federal, Santa Catarina, Mato Grosso, Piauí, Pará, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Sul. Houve estabilização em Goiás, Espírito Santo, Ceará e Sergipe. O aumento foi constatado no Amapá, Rondônia, Bahia, Rio Grande do Norte, Amazonas e Pernambuco.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local