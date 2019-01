Bombeiros Orientam População Sobre Atitudes de Prevenção de Acidentes

Prevenção é o melhor remédio para combater acidentes. É com esse enfoque que o Corpo de Bombeiros de Catanduva abordou mais de 2 mil pessoas na Rodoviária de Catanduva durante o dia de ontem (2). A ação de cunho educativo tinha como objetivo orientar à população para a prática de atitudes que reduzem os riscos e previnem acidentes.

Conforme informações do Tenente Rafael Fantini, do 2º Subgrupamento de Bombeiros de Catanduva, muitas das ocorrências dos Bombeiros realizadas durante o ano poderiam ser evitadas e outras solucionadas. “O nosso objetivo é dar dicas básicas para a população, pois a prevenção primária, como chamamos, evita acidentes e também soluciona algumas ocorrências de emergência. A gente tem percebido que muitas ocorrências poderiam ser solucionadas sem chamar os Bombeiros, e a nossa preocupação é que as pessoas tenham essa consciência de prevenção. A educação primária deve ser trabalhada nas escolas”, constata Fantini.

A proposta é intensificar as ações em 2019 em escolas e público em geral. Denominada de ‘Educar Para Prevenir’, a ação faz parte da programação ‘São Paulo Mais Seguro’. “Mesmo quando um acidente acontece, a pessoa precisa estar preparada para saber chamar os Bombeiros e de como proceder. Porque quanto mais rápido essa pessoa acidentada for atendida, maiores são as chances de sucesso de recuperação da vítima. Pretendemos cada vez mais realizar esse trabalho intenso na educação”, frisa o tenente.

As pessoas paravam atentamente para ouvir as orientações. “Muito interessante essa ação. Não sou muito favorável a papéis, mas como estou indo para Cuiabá-MT, vou enfrentar aí umas 22 horas de viagem, vou ter muito tempo para ler e depois triplicar a informação e repassar esses panfletos. É muito importante”, observa a mestranda Ana Stela Rossito.

Nilza Rossito Carneiro também aproveitou as informações de prevenção. “Interessante esse trabalho porque são atitudes simples que podem salvar uma vida. Eu mesma fui picada por taturanas e não sabia o que fazer. Foi uma dor muito intensa de quatro a cinco horas, só não precisei ser socorrida pelos bombeiros porque meu marido é biomédico e já procurou logo em me socorrer”, conta Nilza.

A dona de casa Maria Madalena Camargo que também estava na rodoviária conta que a melhor ação é saber o que fazer na hora que um acidente acontece. “Minha mão foi engolida por um cilindro de pão industrial. Na hora, como sabia que era um cilindro industrial, eu segurei a minha mão e pedi para uma pessoa que estava perto que desligasse-o da tomada. Quando tirei minha mão, eu nem chamei os bombeiros, fui imediatamente para o Pronto Socorro da minha cidade e de lá fui transferida para o hospital. Fiz cirurgia plástica e fiquei com a mão boa, mas tudo isso porque eu não perdi tempo e soube como agir, por isso é muito importante ter essas noções”, ressalta Maria Madalena.

Dentre as principais instruções estão: cuidados com o bebê, uso correto de bebê conforto, engasgamento de bebê, cadeirinha e assento de elevação, casa segura, prevenção de acidentes domésticos durante as férias, criança e mobilidade, acidente de trânsito, reanimação cardiopulmonar, incêndios em vegetação, uso de gás de cozinha, proteção contra raios, acidentes de trânsito, enchentes, acidentes com animais peçonhentos, uso de elevadores, proteção contra raios, incêndios, primeiros socorros dentre outras.

Karla Sibro

Da Reportagem Local