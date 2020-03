Bombeiros de Catanduva Resgatam Maritaca Enroscada em Portão

Na última quinta-feira, 27 de Fevereiro, a Equipe do Corpo de Bombeiros de Catanduva foi acionada para realizar o resgate de uma maritaca em um prédio comercial na área central. A ave ficou com a pata enroscada na grade do portão e precisou da ajuda dos bombeiros para sair do local.

A funcionária do estabelecimento percebeu que a maritaca estava presa e acionou a equipe. A guarnição foi para o local por volta das 10h da manhã. A equipe conseguiu tirar a ave do local sem ferimentos. Ela foi encaminhada a equipe da Polícia Ambiental, que após constatar que a ave não sofreu nenhum tipo de ferimento, foi solta em seu habitat natural.

Sobre a espécie

A maritaca é parente do papagaio e se alimenta de frutos e sementes. Antigamente, era encontrada apenas nas matas, mas com a expansão das cidades sobre os ambientes naturais e a perda de habitat por atividades agrícolas, elas passaram a ser muito comuns nas cidades. Atualmente, a maritaca já é considerada ave urbana. Em Sorocaba, costumam ser avistados bandos pela manhã e no fim da tarde. Também não é raro presenciar essas aves vivendo muito próximas ao homem, como em forros de casas, por exemplo.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local