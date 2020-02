Bombeiros de Catanduva e Novo Horizonte Realizarão Ações de Prevenção no Carnaval

Neste carnaval o Corpo de Bombeiros de Catanduva e Novo Horizonte realizarão operação conjunta de prevenção e educação pública nas praias de Torres e Cervinho no município de Sales.

A atividade contará com dois Bombeiros por dia que estarão nas praias orientando os banhistas entregando panfletos com orientações preventivas.

“O objetivo é conscientizar e orientar os banhistas, para que se divirtam e curtam o carnaval de maneira segura, evitando que afogamentos, acidentes de trânsitos e outros tipos de acidentes venham ocorrer, permitindo a todos que regressem ao convívio familiar com segurança e alegria”, destacou o Capitão e Comandante do Corpo de Bombeiros de Catanduva, José Luciano Val.

Os Bombeiros empregados na operação estarão em regime de escala extra e fazem parte da administração das estações de bombeiros citadas, de modo a não prejudicar o atendimento operacional nas cidades sedes de bombeiros. Ações como estas reforçam nossa preocupação com a população e com o bem estar comum.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local