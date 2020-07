Bombeiros De Catanduva Combatem Incêndio Em Pastagem Por Duas Horas

Na madrugada desta quarta-feira (22) os bombeiros de Catanduva foram acionados pelo seguinte ocorrido, uma área de pastagem pegou fogo no Jardim Irradiação.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio começou por volta das 4h e dois caminhões foram utilizados no combate às chamas, que durou cerca de duas horas.

Não houve feridos, mas a principal preocupação era de que o fogo atingisse casas próximas ao local do incêndio, segundo as informações dos bombeiros.

As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas. Com inverno seco, as queimadas urbanas podem prejudicar a população principalmente em períodos de estiagem, como o que ocorre neste momento e são consideradas um crime ambiental.

As queimadas urbanas “são consideradas crime ambiental, de acordo com a Lei de Crimes Ambientais, nº 9.605 de 1998 que, em seu artigo 54, descreve o crime de poluição, que consiste no ato de causar poluição, de qualquer forma, que coloque em risco a saúde humana ou a segurança dos animais, ou destrua a flora”.

As pessoas que mais sofrem são os idosos e as crianças, segundo ela, pois a inalação da fumaça.

Em caso de queimada urbana, o Corpo de Bombeiros deve ser o primeiro órgão a ser acionado, por meio do telefone 193. Após o controle do fogo, o morador pode ligar na Ouvidoria da Prefeitura, pelo número 0800-772-9152. A denúncia pode ser feita de forma anônima, mas o endereço da queimada deve ser informado, assim como o numeral ou ponto de referência para a localização e vistoria das equipes da Fiscalização e Patrulha Ambiental. O canal de comunicação com as equipes da Patrulha Ambiental é o número 153.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

Compartilhe isso: Twitter

Facebook