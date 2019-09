Bombeiros De Catanduva Apagam Fogo em Área Próxima A IML

“Se a pessoa que praticar as queimadas for pego em flagrante pode responder por crime”

Um incêndio em área urbana na tarde de ontem (6) foi registrado próximo ao IML de Catanduva, por volta das 14h. O Corpo de Bombeiros foi acionado para apagar o fogo e evitar maiores danos.

Segundo o Capitão José Luciano Val, comandante dos bombeiros, o fogo foi controlado levando duas horas de trabalho. “Nós já fomos várias vezes nesse mesmo lugar combater pequenos incêndios e dessa vez o incêndio foi numa área maior e podemos entender que não foi uma queimada por conta de estar seco, pois tivemos chuvas no final e começo de semana então trabalhamos com a hipótese que é criminoso, mas felizmente conseguimos extinguir e fica a conscientização da população para terem mais cuidados e lembrando que se a pessoa que praticar as queimadas for pego em flagrante pode responder por crime”, finaliza o capitão.

No município de Catanduva já foram feitas 60 autuações no acumulado dos oito primeiros meses de 2019 em áreas urbanas de Catanduva, segundo dados divulgados da Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura. Com o intuito de coibir a ação dos próprios moradores, que em alguns casos são os responsáveis pelos incêndios, a multa é pesada, de 500 UFRCs – Unidades Fiscais de Referência de Catanduva, além de uma UFRC por metro quadrado ou fração de vegetação queimada. O valor total passa de R$ 1.400.

Para controlar as queimadas, o Corpo de Bombeiros deve ser acionado pelo 193. A maior ferramenta da população, para coibir esse tipo de ação criminosa é a denúncia à Patrulha Ambiental, pelo telefone 153, ou à Ouvidoria da Prefeitura, seja pelo 0800-772-9152 ou pelo aplicativo Ouvidoria Catanduva. A ligação pode ser feita de forma anônima, desde que o endereço seja informado, assim como o número ou ponto de referência da área incendiada, alertando sobre a maneira correta de relatar às autoridades em caso de ação criminosa.

Ariane Pio

Da Reportagem Local