Bombeiros Dão Dicas de Segurança Para Uso Correto de Fogos de Artifício

Tradicional nos principais eventos, os fogos de artificio são uma atração à parte que não costuma faltar nas Festas de Ano Novo. Porém, o uso dos fogos de forma incorreta pode provocar acidentes. Pensando nisso, o Corpo de Bombeiros de Catanduva, através de uma entrevista ao Jornal O Regional, divulgou algumas orientações imprescindíveis para o uso correto do artefato.

De acordo com o capitão e comandante do Corpo de Bombeiros, José Luciano Val, o cuidado deve começar na compra do equipamento. “Orientamos que não adquira produtos em locais não autorizados, como portas de garagem, ambulantes, já que é necessário para o funcionamento desses estabelecimentos Alvará e Licença da Prefeitura Municipal. Na hora da compra é importante ter ciência sobre a restrição de venda de fogos de artifício de acordo com a faixa etária do comprador, o tipo e a quantidade de pólvora. É necessário atentar-se também sobre as informações de utilização, quanto às características, qualidade, quantidade, manuseio e riscos que os fogos podem causar. Tais instruções devem estar impressas na mercadoria de forma clara, precisa e, por se tratar de um produto perigoso, ostensiva. Na loja, durante a compra do material, é importante observar o local de armazenamento, a umidade altera a qualidade dos fogos e compromete a segurança do usuário. O consumidor deve seguir rigorosamente as orientações de armazenamento, transporte e uso. O comerciante é responsável solidário no caso de mercadorias vendidas e não identificada pelo fabricante. Se o comerciante não armazenar os fogos adequadamente, a responsabilidade também recai sobre ele”, explicou.

Também há algumas regras para armazenar corretamente o material. “Os fogos de artifício não podem ser armazenados na casa das pessoas. As aquisições devem ser feitas de modo bastante limitado, para uso restrito e imediato. No caso de ter que guardar os fogos, evite deixá-los próximo de outros produtos que queimem com facilidade (papéis, tecidos, madeira etc). Evite também deixá-los expostos ao calor do sol (dentro de veículos, por exemplo), ou próximo a paredes que esquentem com o sol. A pólvora além de ser sensível ao calor e fricção, tem sua reação reduzida quando umedecida, portanto, evite locais úmidos, pois na hora de acender os fogos, os mesmos podem falhar e provocar acidentes”, ressaltou Luciano.

Há dicas importantes ao realizar o manuseio dos fogos de artificio. “A regra geral é a de que as pessoas sigam as instruções do fabricante, normalmente descritas na embalagem. Os fogos devem ser manipulados sempre por adultos e, na pior das hipóteses, sob a supervisão de um adulto responsável. As crianças jamais devem carregar “bombinhas” no bolso e nunca devem acendê-las próximas ao rosto. Também devem ser evitadas aquelas brincadeiras de estourar as “bombinhas” nas mãos e mesmo aquelas brincadeiras de colocar as “bombinhas” em latas para vê-las subir com a explosão, pois tais brincadeiras normalmente redundam em acidentes graves. Os adultos devem observar sempre a direção para onde o “rojão” será disparado, evitando choque com obstáculos, principalmente se forem combustíveis, também deve se evitar soltar fogos em locais de concentração pública nas proximidades e sempre manter os espectadores (adultos ou crianças) a uma distância segura. É importante destacar que nem sempre os acidentes ocorridos com fogos são devidos a problemas de qualidade do produto, visto que a má utilização deste por parte do usuário, que nem sempre segue as instruções dadas pelo fabricante, também pode ocasionar acidentes. Outro detalhe importante a ser lembrado é o de que fogos de artifício não combinam com bebidas alcoólicas e não soltar os fogos quando estiver fumando”, destacou o capitão.

Em caso de acidentes, algumas medidas devem ser adotadas. “Em caso de acidente, as pessoas devem lavar o ferimento com água corrente, evitar tocar na área queimada e não usar nenhuma substância sobre a lesão, cobrir o ferimento com um pano úmido e limpo e procurar atendimento médico imediatamente. Se houver hemorragia em virtude da lesão provocada, procurar estancá-la, fazendo tamponamento do local com um pano úmido, com uma leve pressão sobre o ferimento. O simples levantamento do braço também pode ser eficaz quando a hemorragia for na mão ou nos dedos da mão. Se a pessoa não tiver condições de transportar a vítima ao Pronto Socorro mais próximo, pode acionar o Corpo de Bombeiros através do telefone 193 ou 192”, finalizou.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local