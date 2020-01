Bombeiros Dão Dicas de Segurança Para Evitar Acidentes em Período de Chuvas

O mês de janeiro é tradicionalmente um período de chuvas de verão intensas. Este início de ano não tem sido diferente e, além dos já ocorridos, mais temporais são aguardados para o mês. Com eles os perigos para os motoristas: baixa visibilidade, pista escorregadia, buracos ocultos e, principalmente, pontos de alagamento ou enchentes. Por isso, é importante que o condutor do veículo fique atento a essas situações de risco causadas pelo mau tempo, além de praticar algumas ações preventivas durante a viagem ou trajeto para casa.

Como as consequências são sérias, é preciso máxima atenção. “Nessas situações é imprescindível seguir alguns procedimentos que podem evitar acidentes e danos ao veículo”, destaca o Capitão e Comandante do Corpo de Bombeiros, José Luciano Val.

“Durante a chuva orientamos que, acenda o farol baixo, além de melhorar a visão, os veículos ao redor também podem se beneficiar das luzes do seu carro. Fique atento aos limpadores de para-brisas, eles devem estar em perfeito estado. Riscos de borracha no vidro e o som emitido pela peça são indícios de que está na hora de mudar a peça. Para melhorar a visibilidade recomendamos que ligue o ventilador interno, o desembaçador ou o ar-condicionado. A manutenção dos freios deve estar em dia. Isso inclui discos, pastilhas de freio, etc. em boas condições. Por isso, se atente a ruídos ou dificuldade ao frear, pois são indícios da necessidade de manutenção. Nunca ligue o pisca-alerta quando estiver em movimento. Essa atitude pode passar a impressão de que o seu veículo está parado, causando confusão no trânsito e até possíveis colisões”, explicou.

Durante enchentes a atenção deve ser redobrada. “Em casos de enchente, se o motor ‘morrer’, jamais dê a partida, mantenha-o desligado e acione o socorro para que possa remover o seu veículo a um centro automotivo. Evite entrar com o veículo em um ponto de alagamento. Caso não seja possível driblar a situação, o ideal é que o volume de água no local não passe da metade da altura da roda do carro. Se a enchente começar a atingir a roda do automóvel a ponto de estar acima da metade, abandone-o imediatamente e busque um lugar seguro para ficar. Lembre-se: em situações extremas, garantir a sua integridade física é mais importante do que poupar um bem material. Após o enfretamento de uma enchente, procure fazer um check-up do seu veículo o mais rápido possível. Além corrigir possíveis danos no carro, a medida ajuda a certificar a segurança do condutor”, finalizou o Capitão.

Em caso de emergência a orientação é de que ligue para o Corpo de Bombeiros através do telefone 193, Polícia Militar 190 ou 192 Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local