Bombeiros dão dicas de proteção contra raios durante tempestade

O Brasil é o país com maior incidência de raios do mundo por ano, uma média de 100 milhões de descargas elétricas rompem o céu e atingem o solo brasileiro, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). Anualmente, cerca de 100 pessoas morrem em decorrência do fenômeno, sendo que 45% dos óbitos ocorrem no verão. Alguns pensam que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Outros dizem que a melhor maneira de se proteger de uma descarga elétrica é permanecer dentro de um automóvel. Para esclarecer a forma mais segura de se proteger, o Corpo de Bombeiros de Catanduva forneceu orientações imprescindíveis de como reagir diante dessa situação.

Segundo o Capitão e Comandante do 2º Subgrupamento do Corpo de Bombeiros, José Luciano Val, a orientação é de que ao perceber que o mau tempo forma nuvens carregadas, é recomendado que tenha cuidado em áreas abertas. “A dica é de que o individuo abrigue-se em um ambiente fechado, tais como casas, comércios, industrias, veículos ou instalação subterrânea, como metrô. Se estiver dentro do veículo, a orientamos que não saia e feche os vidros, não encoste em partes metálicas. Outra dica é que evite lugares abertos como estacionamentos, praias e campos de futebol. Caso não haja nenhum abrigo por perto, fique agachado, com os pés juntos, até a tempestade passar e não deite no chão. Se estiver na praia, rio, lago ou piscina orientamos que retire-se imediatamente. Também é importante manter a distância de lugares ou objetos altos, como árvores, portes, quiosques, caixa d’água, torres, antenas e de objetos metálicos grandes e expostos, como tratores, escadas e cercas de alarme ou cercas em sítios e fazendas. Recomendamos também que não solte pipas e não carregue objetos, como canos e varas de pesca, além de evitar andar de bicicleta, carro sem capota (conversível), motocicleta ou cavalo”, explicou o Capitão.

Os raios são muito perigosos, podem causar lesões e até serem fatais. Embora as chances de atingir uma pessoa sejam pequenas, a incidência desses acidentes é grande. Nem sempre as mortes e ferimentos estão associados à descarga de um raio diretamente em uma pessoa, esses danos podem ser causados por efeitos indiretos, como a queda de um raio próximo ao local onde a vítima esteja.

“Caso a vítima esteja desacordada, orientamos que seja iniciado uma massagem cardiorrespiratória e ligue em algum desses números 190, 193 ou 192. Se a vítima estiver sem respiração ou agonizando para respirar, orientamos que deite a vítima de costas, numa superfície rígida; posicione seus braços estendidos, com os dedos entrelaçados no centro do tórax da vítima, entre os mamilos. Utilize o peso do seu corpo e inicie compressões torácicas de forma rápida e forte, a manobra deve ser efetuada com frequência de 120 compressões por minuto e permita o retorno total da parede torácica da vítima. Não interrompa as manobras de RCP até a chegada do socorro”, detalhou.

O Capitão ainda esclareceu algumas verdades sobre as tempestades. “O raio pode sim cair duas ou mais vezes no mesmo lugar. Normalmente, ele atinge o objeto mais alto de um determinado local. As descargas elétricas causadas por quedas de raio acontecem, quase sempre, durante temporais. A incidência de raios é mais comum durante os temporais de verão, mas também podem ocorrer no inverno”.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local