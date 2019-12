Bombeiros Dão Dicas de Primeiros Socorros Para Diversos Tipos de Atendimentos

Nesta época do ano vários acidentes surgem tais como embriaguez, desmaios devido ao calor, engasgamento e até casos de queimaduras. Pensando nisso, o Corpo de Bombeiros de Catanduva, divulgaram algumas informações sobre os primeiros socorros que são aqueles atendimentos realizados logo no início de uma emergência e que podem ser essenciais para salvar uma vida.

O capitão e comandante do Corpo de Bombeiros, José Luciano Val, salientou que em qualquer situação, é importante que o socorrista mantenha a calma, afaste os curiosos e garanta que ajuda especializada irá chegar, chamando ou pedindo para alguém chamar o serviço de emergência. “Os primeiros Socorros são os tratamentos imediatos, geralmente prestados ao paciente até estar sob cuidados médicos. Por isso, é imprescindível que o socorrista siga à risca todas as orientações. Em caso de engasgamento, orientamos que pergunte se a vítima está engasgada e a estimule a tossir, caso não consiga tossir, nem respirar, posicione-se atrás da vítima e coloque uma das mãos fechadas, com o polegar para baixo, na região intermediária localizada entre o umbigo e a boca do estômago; coloque a outra mão sobre a primeira e aplique compressões abdominal para trás e para cima. A ideia é pressionar o pulmão para que o ar residual interno expulse o objeto, repita a manobra até a desobstrução total das vias aéreas e se a vítima perder a consciência, realizar a massagem cardíaca. Em casos de queimaduras a dica é que lave o local afetado somente com água em temperatura ambiente, não rompa bolhas e nem retire as roupas coladas na região atingida. Não cubra as queimaduras com tecidos ou outros materiais. Se tiver, use soro fisiológico para hidratar o ferimento. Não coloque pasta de dente, pó de café ou outra substância, pois podem contaminar a lesão; retire anéis, brincos ou correntes da região da lesão e encaminhe a vítima para avaliação médica”, explicou.

Há orientações para atendimento importantes em caso de crises convulsivas. “Deite a vítima de lado, com sua perna de cima dobrada e o braço embaixo da cabeça; proteja a cabeça da vítima e afaste objetos próximos. Não tente colocar a mão na boca da vítima, pode ocorrer perda de consciência ou vômito. Mantenha a cabeça lateralizada, para evitar engasgamento. Após a crise, é fundamental a avaliação médica”, ressaltou.

Se a vítima estiver desacordada, sem pulso e sem batimentos cardíacos, o capitão orienta que inicie imediatamente a massagem cardiorrespiratória. “Se a vítima estiver sem respiração ou agonizando para respirar, deite-a de costas numa superfície rígida e posicione seus braços estendidos com os dedos entrelaçados no centro do tórax da vítima entre os mamilos. Utilize o peso do seu corpo e inicie compressões torácicas de forma rápida e forte. A manobra deve ser efetuada com frequência mínima de 100 compressões por minuto e permita o retorno total da parede torácica da vítima. Não interrompa a manobra RCP até a chegada do socorro”, finalizou.

A orientação é sempre chamar o socorro através dos telefones 193, 190 ou 192 e informar o nome da cidade, rua, número e algum ponto de referência.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local