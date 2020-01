Bombeiros Dão Dicas de Como Evitar Queimaduras em Crianças

As queimaduras são uns dos principais acidentes que atingem as crianças. Uma pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde aponta que a maioria (27,4%) dos atendimentos de emergência por esse problema é em pequenos de até nove anos. E dentro dessa faixa etária, 91,6% dos casos aconteceu dentro de casa. Basta um cabo de panela virado para fora do fogão ou materiais inflamáveis ao alcance da garotada para que o pior possa acontecer. “As crianças menores de cinco anos correm mais riscos devido a vários fatores como possuírem pele mais fina, tempo de reação, pouca agilidade e principalmente a curiosidade. Por isso, alguns cuidados devem ser observados”, destacou o Capitão e Comandante do Corpo de Bombeiros, José Luciano Val.

Como o melhor sempre é prevenir fique atento e siga à risca algumas dicas simples do Corpo de Bombeiros. “Orientamos aos pais mantenham as crianças longe da cozinha, principalmente na hora do preparo das refeições. A maior parte das queimaduras causadas por líquidos superaquecidos ocorrem nesse intervalo de tempo. Não deixe ao alcance das crianças substâncias inflamáveis utilizadas para limpeza, como o álcool. Guarde-as em local seguro. Por produzirem chama, quando em combustão, essas substâncias servem de atrativo para as crianças, especialmente na época das festas juninas”, explicou.

Atividades ao ar livre exigem atenção redobrada. “Não exponha a criança ao sol por muito tempo, principalmente entre 10h e 15 horas. Não deixe crianças soltar fogos de artifício, principalmente do tipo explosivo. Além das queimaduras, eles causam lesões graves nas mãos, nem sempre passíveis de recuperação”, ressaltou o capitão.

É importante que os pais alertem os filhos sobre os riscos. “Uma dica bacana é os pais conversarem com crianças de 5 à 12 anos sobre a segurança na cozinha, ensine a elas como usar o micro-ondas, forno elétrico e aquecedores. Outra dica importante é planejar e pratique as saídas em caso de incêndio,” finalizou.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local