Bombeiros Atendem em Média uma Ocorrência Por Mês

O Corpo de Bombeiros de Catanduva atende em média uma ocorrência por mês por engasgamento. O Capitão do 2º Subgrupamento do Corpo de Bombeiros, José Luciano Val, orienta que nos casos de engasgos é primordial manter a calma ao ajudar a vítima e saber exatamente como realizar os primeiros socorros, para não ocasionar lesões maiores. Também é importante acionar imediatamente os bombeiros pelo telefone 193.

No caso de bebês menores de 1 ano, é comum engasgar com líquidos, normalmente com leite materno. “O engasgamento pode ocorrer no início da amamentação. Orientamos que após 15 segundos, tire a boca do bebê do peito, para que ele possa recuperar a respiração e se estiver deitada, não amamente a criança, as chances de tanto a mãe dormir, quanto do bebê sufocar são maiores. Quando terminar a amamentação, aguarde 15 minutos antes de deitar o bebê e na hora de dormir, deite o bebê de costas, com a cabeça voltada para o lado”, comentou o Capitão. Em caso de engasgamento é essencial manter a calma e seguir rigorosamente aos procedimentos indicados. “Se o bebê não chorar e não respirar, sua pele ficará arroxeada, a orientação é de que mantenha a calma peça ajuda no telefone de emergência 190, 192 ou 193. Se for fácil, remova a roupa do tórax do bebê, mantenha-o voltado para baixo, com a cabeça ligeiramente mais baixa que o tórax, apoiado em seu antebraço, sustente a cabeça e a mandíbula do bebê com a mão. Dê até cinco tapas no meio das costas do bebê, utilizando o calcanhar das mãos, vire o bebê e o apoie no seu antebraço. No centro do peito, na altura dos mamilos faça cinco compressões no tórax, com os dedos médio e anelar. Repita a sequência de 5 tapas nas costa e 5 compressões torácica até o bebê desengasgar. Nessas condições o líquido deve sair pela boca e nariz. O choro é um bom sinal de recuperação”, detalhou. Quando há reação do bebê, após os primeiros socorros é fundamental que a criança passe por uma avaliação médica, caso não haja reação com as manobras efetuadas ou se o bebê perder a consciência, a orientação é de que inicie a ressuscitação cardiopulmonar (RCP). “Coloque a criança deitada de costas em uma superfície rígida, no centro do peito, na altura dos mamilos, usando os dedos médio e anelar, pressione o mais rápido e fundo possível o tórax do bebê.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local