Bombeiros Alertam Sobre Risco de Afogamentos em Prainhas

Uma alternativa para driblar as altas temperaturas do verão é tomar um delicioso banho em lagos, lagoas, rios ou cachoeiras. Todavia, diferentemente das praias, estes locais não costumam ter guarda-vidas, o que torna os passeios um tanto arriscados quando não se tem os devidos cuidados. A primeira dica de segurança, que vale para todos, mas em especial para quem não sabe nadar. “Orientamos que a pessoa que não saiba nadar manter a água, no máximo, na altura do umbigo, porque, com a água nesta altura é possível manter o controle do corpo, evitando acidentes. Outra advertência é para nunca nadar sozinho”, destacou o Capitão e Comandante do Corpo de Bombeiros, José Luciano Val.

Os bebês, crianças devem ser rigorosamente monitorados. “Os adultos devem vigiar as crianças em tempo integral. Além disso, toda criança deve aprender a nadar e boiar e compreenderem que não devem entrar em águas perigosas e desconhecidas”, alertou.

Adultos também devem seguir as dicas de segurança. “Para os adultos orientamos que nunca entre na água sob o efeito de bebidas ou após a alimentação com o estômago cheio, principalmente se estiver sozinho. Não efetue mergulho em águas escuras (rios e represas), você desconhece a profundidade ou se há algum objeto no fundo (troncos, cercas, redes, etc). Em piscina evite o mergulho, pois pode sofrer lesão na coluna, ficando paraplégico, tetraplégico ou até mesmo vir a óbito. Respeite as boias delimitando os locais de segurança”, explicou o capitão.

Em caso de afogamento é imprescindível seguir à risca todas as orientações. “Se você for socorrer alguém que está se afogando, dê a ela uma corda, pedaço de pau, boia, prancha ou outro objeto para a vítima segurar. Cuidado não deixe que a vítima se agarre a você, pois assim os dois correm o risco de se afogarem. Ao ser retirada da água, a vítima deverá ficar deitada de barriga para cima e com a cabeça de lado, a fim de que não ocorra aspiração de líquidos. Essa posição também impede que a língua bloqueie a garganta facilitando a saída de líquidos”, finalizou.

Caso de afogamento

O mês de Janeiro foi marcado por um caso de afogamento na Prainha Richelieu, no município de Sales. A vítima tinha 43 anos e morava em Catanduva. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Novo Horizonte, o homem não estava com colete salva-vidas no momento do afogamento.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local