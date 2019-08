Bombeiro Ajuda Samu A Realizar Parto De Emergência

Na madrugada do ontem (3), por volta das 2h da madrugada, a equipe do SAMU surpreendeu a todos que estavam no local quando parou defronte ao quartel de Bombeiros de Catanduva, solicitando apoio para ocorrência de gestante em trabalho de parto. Segundo o Capitão Luciano, o Soldado Nicodemos prestou o apoio para a situação.

Com o trabalho conjunto do bombeiro e equipe do SAMU, o parto foi realizado com sucesso. “Estou muito orgulhoso do soldado Nicodemos ter realizado este ato tão nobre e de ter uma equipe competente e engajada em operar com destreza sua função. A criança que veio ao mundo é uma linda menina, saudável e muito linda” finalizou o capitão. Ainda os bombeiros informaram que em seguida ao parto feito pelo bombeiro e SAMU, a mãe e filha foram conduzidas ao hospital. Informações do Hospital que elas se encontram, as duas passam muito bem.

Não é a primeira vez que os Bombeiros de Catanduva realiza esta ação, em 2015, os bombeiros fizeram um parto de emergência no final da tarde, em uma casa do residencial Morada dos Executivos, em Catanduva. Segundo informações do Corpo de Bombeiros da época, a equipe de resgate foi chamada e ao chegar no local encontraram uma mulher, de 32 anos, no banheiro, já em trabalho de parto. De acordo com um dos bombeiros que atendeu a ocorrência, a casa fica em um local de difícil acesso e quando chegaram o bebê estava preso à mãe apenas pelas pernas. Eles ajudaram tirando a criança onde cortaram o cordão umbilical e realizaram a assepsia (limpeza) da mãe e do bebê.

Ariane Pio

Da Reportagem Local