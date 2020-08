Bolsão Para Ônibus É Construído Na Avenida Olímpia No Valor De R$ 27 Mil

A Prefeitura de Catanduva deu início nesta semana à construção de um bolsão exclusivo para ônibus na Avenida Olímpia, na Vila Guzzo.

O novo local será utilizado para o embarque e desembarque de passageiros que utilizam o transporte coletivo, já o valor do investimento será de R$ 27 mil.

Segundo a secretaria de obras de Catanduva, o bolsão facilitará o acesso dos usuários, além de liberar a plataforma do Terminal Rodoviário João Caparroz, evitando transtornos e manobras.

O projeto é desenvolvido após estudo conjunto feito pelas secretarias de Obras e Trânsito.

A previsão é que o serviço seja concluído em 40 dias, com a instalação de coberturas para oferecer conforto aos usuários, implantação de guias, sarjetas, além de acessibilidade para pessoas com deficiência e calçada para garantir segurança no acesso aos pedestres.

O trabalho faz parte de um pacote de melhorias que contempla a implantação de guias em diversos pontos da cidade, como na Avenida Orlando Zancaner, e também sarjetões, como na Rua Duartina e na Avenida Dona Engrácia.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

