Bolsa Atleta Contempla 39 Esportistas De Catanduva Em 2020

A Smelt – Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo irá atender, em 2020, a 39 esportistas com o programa Bolsa Atleta. O benefício consiste em repasse financeiro para a prática esportiva a atletas de alto rendimento que representaram Catanduva em competições oficiais no ano passado.

Ao todo, são cinco categorias de benefícios: Regional, Estudantil e Nacional, com valores de bolsas fixados em R$ 200, R$ 350 e R$ 500. Os contratos terão prazo estipulado de 11 meses de duração, a partir da assinatura. Para essa finalidade, a Prefeitura investirá mais de R$ 140 mil ao longo do ano.

As bolsas foram distribuídas entre atletas do atletismo (três), atletismo ACD (uma), basquete (seis), ginástica artística (quatro bolsas) e rítmica (quatro), handebol (duas), judô (quatro), levantamento de peso (três), natação (três), natação ACD (três), taekwondo (duas) e xadrez (quatro).

A iniciativa foi instituída pela lei nº 4.277, em 2006. A lista com os nomes dos atletas contemplados, mediante documentação aprovada pela Smelt, foi publicada na edição nº 1.491, da última segunda-feira, dia 3 de fevereiro, da Imprensa Oficial do Município.

O documento pode ser conferido no site www.catanduva.sp.gov.br

Da Reportagem Local