Boletim Covid-19 Fiocruz Mostra Alto Número de Doenças Respiratórias no Brasil

Os dados do último Boletim do Observatório Covid-19 Fiocruz mostram um patamar de intensa transmissão da doença, demonstrado por diversos indicadores da epidemia. O boletim foi divulgado na manhã de ontem (02).

Um deles é a incidência de Síndromes Respiratórias Agudas Graves (SRAG), que permanecem em nível muito alto em todos os estados do país. Estes números registram casos graves de doenças respiratórias, incluindo os de Covid-19 que demandam hospitalização ou que foram a óbito.

Os pesquisadores do Observatório alertam que é importante que os gestores de saúde promovam ações para diminuir o contágio e evitar maior intensidade de transmissão.

Para saber como funciona o boletim é só abrir as imagens para ver os números de cada região do Brasil e os estados em destaque, que estão com tendência de ainda maior alta no número de casos de SRAG para as próximas semanas epidemiológicas.

Nesta semana a Fiocruz mostrará outros dados do Boletim, todos indicando a preocupante situação do país hoje em relação à Covid-19.

Para ver o Boletim completo: https://agencia.fiocruz.br/…/boletim_covid_2021-semanas.

Ariane Pio

Da Reportagem Local