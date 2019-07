BNCC Se Torna Tema De Capacitação De Gestores

Foi realizada, na última quarta-feira, dia 24 de julho, uma capacitação a diretores, vice-diretores e coordenadores na Secretaria Municipal de Educação. O tema que foi escolhido para essa nova etapa de treinamento foi a BNCC – Base Nacional Comum Curricular, e a formação comandada pela professora Luciana Carvalho Leite.

De acordo com a secretária de Educação, Tânia Aparecida Ribeiro Fonseca, que explica que a BNCC se trata de um documento do MEC – Ministério da Educação que regulamenta quais são as aprendizagens essenciais a serem trabalhadas nas escolas públicas e particulares brasileiras, “o objetivo é garantir o direito de aprendizagem e desenvolvimento pleno de todos os estudantes”.

Uma nota oficial da Prefeitura encaminhada à equipe do O Regional reforça que “o estudo dos gestores sobre a Base Nacional Comum Curricular é necessário para toda a rede, já que os municípios têm a missão de reorganizar o currículo que é utilizado em cada sala de aula”.

“Foi em função dessa perspectiva, de discutir e avançar na elaboração da matriz curricular, e também aprofundar na teoria para subsidiar as práticas pedagógicas, que nossos gestores e a equipe da Secretaria Municipal de Educação, reuniram-se durante todo o dia”, complementa Tânia.

Ainda conforme dito pela nota, as capacitações da Rede Municipal de Ensino são realizadas com frequência, como forma de expandir o conhecimento dos profissionais da educação. O principal intuito é formar educadores reflexivos, que possuam conhecimento teórico para avançarem, além do senso comum, com conhecimento histórico, científico e cultural.

Da Reportagem Local