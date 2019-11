Black Friday Tem Descontos de Até 30% em Pacotes de Viagens

Nos últimos anos a Black Friday também se tornou uma data ideal para comprar passagens aéreas e pacotes de viagem com ótimos descontos. Mas o consumidor precisa ficar atento às promoções para economizar, sem cair em ciladas.

Na sexta-feira, neste ano será no dia 29 de novembro, que será a mais barata do ano é muito comum encontrar a famosa promoção da “metade do dobro do preço”. Ou seja, muitas marcas aumentam os preços finais para que, com o desconto, os consumidores paguem os mesmos valores aplicados em quaisquer outros dias do ano.

Para quem deseja programar as férias de verão e até o Carnaval 2020, a Black Friday pode ser uma ótima oportunidade para encontrar passagens aéreas com preços promocionais. Especialistas apontam que comprar passagens para destinos nacionais com um mês de antecedência pode garantir uma economia de até 25%. Para descontos em passagens internacionais, uma dica é começar a pesquisar com seis meses de antecedência.

Porém, para realizar uma boa compra é preciso estar atento aos valores tradicionais e conseguir comparar as ofertas disponíveis. Uma solução que tem ajudado os consumidores utiliza tecnologia e big data para mapear e encontrar passagens com o menor custo.

Algumas empresas estendem as ofertas do evento por toda a semana da Black Friday, enquanto outras, para o mês de novembro inteiro. Em média, a economia será de 30% no preço da passagem, mas pode aumentar conforme as ações das companhias e sites parceiros que vendem os bilhetes durante a Black Friday.

Uma dica muito importante em meio a tantas ofertas do Bday é não aja por impulso. Mentalize o que você idealizou o ano inteiro ou o que vêm querendo comprar nos últimos meses. Faça uma lista com as datas em que você planeja viajar em 2020, e de lugares para onde quer ir assim pode ser mais clareza e fechar bons negócios.

Ariane Pio

Da Reportagem Local