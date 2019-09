Bispo Valdir Mamede Faz Coletiva e se Apresenta a Imprensa Catanduvense

Aconteceu ontem (13), a coletiva de imprensa com o Bispo Valdir Mamede. A reunião foi marcada para estreitar laços entre o representante da diocese e a mídia local. Na ocasião o bispo se apresentou e respondeu as perguntas de toda imprensa catanduvense, na Cúria Diocesana.

Sobre os assuntos tratados, os mais variados como: clima de Catanduva, sobre o evangelho, sobre retiro anual do clero, sobre os jovens e o evangelismo, sobre a nossa região, sobre período de permanência dos padres, politica e religião, dentre outros.

No assunto política e religião, o bispo disse que tem três pontos sobre o assunto para serem discutidos: o primeiro ele começou a citar o Papa Pio XI, então de modo que o cristão tem ser responsável com decisões corretas por parte das escolhas dos líderes, já no segundo ponto de vista, seria para a conscientização da escolha dos cidadãos sem interferência da igreja e a terceira seria o envolvimento do clero na politica onde a igreja tem a posição contrária a padres que se envolvem com partidos. Existe um decreto feito pelo Dom Octacílio que eles não se envolvam com partidos. “Simplesmente proibido e continuaremos assim,” finaliza o Mamede.

O papa Francisco nomeou numa quarta-feira, 10 de julho, como o novo bispo para a vacante diocese de Catanduva. Dom Valdir Mamede foi o escolhido.

A Diocese de Catanduva estava vacante desde outubro de 2018 e contou com a administração apostólica de Dom Eduardo Benes de Sales Rodrigues, arcebispo emérito de Sorocaba SP.

No dia 31 de agosto aconteceu a posse do novo Bispo Valdir Mamede. Na ocasião houve uma recepção às 8h e a missa às 9h com presença de várias autoridades religiosas e políticas, incluindo a prefeita Marta do Espírito ­Santo, na matriz São Domin­­­gos.

Da Reportagem Local