Bispo Eleito De Catanduva, D. Valdir Mamede Visitou O Museu Padre Albino

O Bispo eleito de Catanduva, D. Valdir Mamede, acompanhado do Administrador Apostólico da Diocese, D. Eduardo Benes de Sales Rodrigues, e do vice postulador da Causa de Beatificação de Padre Albino, Pe. José Luiz Cassimiro visitaram o Museu Padre Albino na tarde da última segunda-feira (29/07).

Recebido pela direção e pelo presidente da Diretoria Administrativa da Fundação, Dr. José Carlos Rodrigues Amarante, D. Valdir conheceu as instalações e o acervo do museu e recebeu informações sobre Padre Albino. Ao final da visita D. Valdir disse da sua satisfação e honra em conhecer a história de Padre Albino, cuja vida foi pautada pela caridade.

A funcionária do Museu Padre Albino, Maria Eduarda, contou como foi essa visita na tarde da última segunda-feira. “O novo Bispo D. Valdir Mamede esteve aqui por pouco mais de uma hora, acompanhado pelo Padre José Luís, O D. Eduardo, o Amarante, que é o presidente da Fundação Padre Albino, o Sinval Banhos e o Sérgio Bolinelli. O Bolinelli os recepcionou e mostrou todas as alas do Museu, contando um pouco sobre as benfeitorias que o Padre Albino realizou e que foram cruciais para o desenvolvimento da cidade. Não participei diretamente da visita, mas o que pude perceber, daqui da minha sala, é que ele é bem simpático e carismático. O Bispo D. Valdir Mamede disse durante a vista que vai se inspirar nas obras e benfeitorias que o Padre Albino realizou durante toda a sua vida para também realizar um bom trabalho na cidade”, relatou a funcionária do Museu Padre Albino.

O Museu Padre Albino foi criado em 28 de maio de 1997, e foi inaugurado em 14 de setembro de 1999 com o objetivo de manter viva a memória de Monsenhor Albino Aves da Cunha e Silva, preservando e atualizando o acervo existente através de peças, objetos, documentos, fotos, pinturas e depoimentos. Grande quantidade de peças e publicações ali guardadas conta a história do maior benemérito de Catanduva, responsável por uma grande obra social, educacional, de saúde e de benemerência, que continua atendendo e beneficiando milhares de pessoas de Catanduva e região todos os dias.

André Santos

Da Reportagem Local