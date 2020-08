Bispo Dom Valdir Mamede Realiza Missa Do Primeiro Ano De Atendimento Do HCC

A Fundação Padre Albino comemorou na tarde da última segunda-feira (17), com bênção do bispo da Diocese, Dom Valdir Mamede, data muito importante para a população de Catanduva e dos 18 municípios da microrregião: o primeiro ano de funcionamento do Serviço de Radioterapia do Hospital de Câncer de Catanduva.

A pandemia do novo Coronavírus impediu que a comemoração tivesse a participação de todas as pessoas que, com amor, solidariedade e espírito voluntário, colaboraram para o término do Serviço de Radioterapia, que possibilitou a instalação do Hospital de Câncer de Catanduva. A bênção foi transmitida ao vivo pelo Facebook do HCC.

Antes da bênção, Dr. José Carlos Rodrigues Amarante, presidente do Conselho de Administração, disse da importância da data para a Fundação Padre Albino e para a população de Catanduva e região. Lembrou que desde o início do projeto foram dez anos para que o primeiro tratamento ocorresse, em 14 de agosto de 2019, e a inauguração oficial, em 14 de setembro do mesmo ano, com a presença do governador João Doria e bênção de Dom Valdir. “Tudo passou muito rápido e já estamos comemorando o primeiro ano de existência da Radioterapia, que fechou o ciclo de tratamento oncológico e nos possibilitou a implantação do Hospital de Câncer de Catanduva. Quantas pessoas foram beneficiadas!”, comemorou.

Dom Valdir Mamede falou que o HCC é “resultado de um sonho que teve origem no Padre Albino e naqueles que na escola do Padre Albino estão fazendo aprendizado cotidiano de atenção às pessoas, reconhecendo nelas templo de Deus, morada do Altíssimo e, portanto, portadoras de uma dignidade a ser preservada”. O bispo disse da sua satisfação de após um ano da bênção ter sido oferecida pela Igreja retornar para reafirmar aquilo que foi feito naquela ocasião, “ou seja, consagrar este espaço por inteiro para que aqui o nome de Deus seja louvado através de um serviço de qualidade à pessoa humana”.

Participaram ainda da bênção o diretor-presidente da Diretoria Executiva da Fundação Padre Albino, Reginaldo Donizete Lopes, a diretora de Saúde e Assistência Social, Renata Rocha Bugatti, a diretora de Educação, Cristiane Valéria da Silva Procópio de Oliveira, e o diretor administrativo e financeiro, Heliton Wagner Benetelli. Paulinho Bauab, com seu talento ao piano, abrilhantou o evento.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

Compartilhe isso: Twitter

Facebook