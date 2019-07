Bispo Dom Valdir Mamede Faz Sua Primeira Visita A Catanduva

Dom Valdir Mamede foi nomeado pelo papa Francisco, no dia 10 de julho, como o novo bispo para a vacante diocese de Catanduva. Mamede estava ontem,(29) em nossa cidade para fazer uma visita de reconhecimento e nos contou como foi a primeira visita a Catanduva.

Segundo o bispo foi uma surpresa ser nomeado Bispo da diocese de Catanduva pelo Papa “E então quando fiquei sabendo recebi com muita alegria e com muita vontade de fazer caminho com o povo da região nessa fé e nessa primeira alegria já vejo que tem uma presença da igreja muito bonita” explicou o Bispo.

Dom Valdir ainda continuou dizendo que esta vinda foi feita de forma privada para conhecimento, pois nunca tinha vindo para esta parte da região do estado e em reunião com dom Otacílio e Dom Eduardo para que coloquem a parte de todos os assuntos e então no dia 31 de agosto, data oficial para assumir o posto, chegue com um conhecimento mínimo e depois ao longo do decorrer será aprofundado.

E finalizando deixando uma mensagem que o povo deve continuar a caminhada anunciando Jesus Cristo que é esperança para esses dias tão difíceis e que sejamos unidade respeitando as diversidades num fator de identificação jamais fator de exclusão e ajudar o povo de Deus.

Valdir Mamede ingressou na Congregação dos Missionários Filhos do Imaculado Coração de Maria (Claretianos), em Pouso Alegre, em 1979, onde emitiu seus primeiros votos em 1981.

Realizou estudos de Filosofia no período de 1981 a 1983, na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Estudou Teologia no período de 1984 a 1987 no Studium Theologicum de Curitiba. Licenciado em Direito Canônico pela Pontifícia Universidade Santo Tomás de Aquino, em Roma, doutorou-se em Direito Canônico pela Pontifícia Universidade Lateranense, em Roma, no ano de 2002. Padre Mamede desempenhou, entre outras atividades. Foi nomeado bispo titular de Naísso e auxiliar de Brasília pelo Papa Bento XVI, no dia 6 de março de 2013. Sua ordenação episcopal ocorreu no dia 16 de março de 2013.

Ariane Pio

Da Reportagem Local