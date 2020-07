Biblioteca Pública De Catanduva Recebe 170 Livros Com Recursos Do Fundo De Cultura

A Biblioteca Pública Embaixador Macedo Soares estará ganhando 170 novos livros em seu acervo para aumentar ainda mais o conteúdo de muitos apaixonados por leitura. A aquisição é fruto de direcionamento do Fundo Municipal de Cultura. A aprovação dos recursos para os exemplares foi feita em reunião on-line no início de junho.

Segundo informações, a escolha das obras foi feita por funcionárias da própria biblioteca.

“Elas foram as responsáveis pelo levantamento de quais títulos deveríamos adquirir e tomaram como base as sugestões coletadas presencialmente e pelo software de gestão da biblioteca, com indicadores de livros que os professores pedem a alunos durante o ano letivo”, destaca a secretária de Cultura, Cris Anovazzi.

Na lista das obras mais pedidas que farão parte do acervo estão “O Milagre do Amanhã”, de Hal Eroldh, “O Conto de Aia”, de Margaret Atwood, “Holocausto nunca mais”, de Augusto Cury, e “Por que fazemos o que fazemos”, de Mário Sérgio Cortella.

Além dos favoritos do público, os clássicos “O Cortiço”, “Senhora” e “Memórias Póstumas de Brás Cubas” na versão história em quadrinhos também terão espaço garantido nas prateleiras.

“Todas as obras têm uma grande importância, pois nós temos vários tipos de leitores e, por ser uma biblioteca pública, precisamos incluir a comunidade como um todo. No âmbito escolar de leitura, que os professores pedem, há o livro ‘44 Cartas do Mundo Líquido Moderno’, de Zygmunt Bauman, ‘Terra Sonâmbula’, de Mia Couto, e ‘Sejamos Todos Feministas’, de Chimanda Ngozi Adichie”, complementa a bibliotecária Mariana Nóbrega de Sá.

O público infantil e infanto-juvenil também terá obras novinhas. Entre elas, “Minha mãe é negra sim”, “Turma de Mônica e Lendas Brasileiras”, “O Menino que aprendeu a ver”, “Bom dia todas as cores” e a série completa do “Diário de um Banana”.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

