Biblioteca Municipal De Catanduva Realiza Viagem Literária Com Minchoni

Catanduva foi escolhida para receber o programa Viagem Literária, promovido pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado. A programação reuniu oficina e roda de conversa com o escritor Daniel Minchoni ontem (10). A atividade foi gratuita e desenvolvida por meio do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de São Paulo (SisEB).

Com a retomada gradual das atividades que envolvem o público, o evento foi presencial e seguiu todas as normas de segurança sanitárias que compõem o Plano São Paulo, como a ocupação de 40% da capacidade do local, distanciamento social, uso de álcool em gel, máscara e aferição da temperatura. As capacitações foram desenvolvidas em dois horários. No período da noite, às 19h, a capacitação foi desenvolvida com os alunos do curso de pedagogia da Unifipa, por meio de parceria firmada.

Viagem Literária – O programa visa estimular dois pontos: a valorização das bibliotecas públicas e o hábito de leitura. A iniciativa foi lançada em 2008 e a cada temporada, percorre cidades da região metropolitana, interior e litoral do Estado de São Paulo, levando contadores de histórias e escritores para palestras e bate-papos.

Sobre Daniel Minchoni – O currículo do artista, que é poeta performático, reúne experiência com experimentos poéticos e intervenções urbanas com poesia. Desde 1998, pesquisa esse campo em saraus de Natal (RN), onde fundou o Poesia Esporte Clube, o selo literário Jovens Escribas e influenciou a criação do grupo lapois, poesia. Em São Paulo, a partir de 2006, fundou o Sarau DoBurro, selo DoBurro, Cabaret Revoltaire, Menor Slam do Mundo e Rachão Poético, eventos abertos para experimentação poética e performances. Também é o idealizador do Phala’cia, nuchleo phermanente de expherimentação em pherphormance e phalaphoética.

Ariane Pio

Da Reportagem Local