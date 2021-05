Biblioteca Municipal de Catanduva Está Agendando Reserva de Livros por Telefone

O retorno da Biblioteca aconteceu na terça-feira (27) com atendimento somente através de agendamento, com horários das 11h as 16h30, pelo telefone 3525-0911.

O interessado pode também acessar o site: https://catanduva.phl-net.com.br para ter visualizar o catálogo online. Vale lembrar que a pessoa precisa ter a carteirinha da biblioteca. Vale a pena também seguir a biblioteca municipal na rede social do Facebook https://www.facebook.com/biblioteca.catanduva, lá o leitor pode ter sugestões de livros dado pelos profissionais.

A biblioteca municipal de Catanduva segue todas as regras sanitárias e quando os livros são devolvidos eles permanecem por um período de quarentena, mas mesmo assim a leitura muito importante aos amantes de livros que desejam viajar por mundos mágicos, aventuras épicas, ou simplesmente obter através da leitura os estudos ou pesquisas. Não serão atendidos usuários sem agendamento e não estarão disponíveis os serviços do Projeto Catanduva Conectada, uso da sala de estudos, leitura de jornais e espaços de convivência da biblioteca, a fim de evitar aglomeração de pessoas. Para consultar a disponibilidade das mais de 45 mil obras, basta acessar o sistema no site http://catanduva.phl-net.com.br, que está disponível para todos os usuários devidamente cadastrados.

Ariane Pio

Da Reportagem Local