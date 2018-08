Biblioteca Municipal Conta Com Núcleo de Inclusão Digital

A Biblioteca Municipal conta com um núcleo de inclusão digital que possibilita acesso a computadores e internet gratuitamente para a população. A novidade leva o nome de “Acessa Catanduva”, em referência ao modelo adotado pelo Estado. O serviço foi implantado pela Prefeitura e funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17h30. A iniciativa é fruto de parceria firmada entre a Secretaria Municipal de Cultura, responsável pelo espaço, e o Departamento de Informática da Prefeitura.

“Com o Acessa Catanduva, pessoas que não têm qualquer tipo de acesso à Internet ou nem mesmo a computadores poderão contar com a ferramenta, por exemplo, para a elaboração de trabalhos, pesquisas, documentos e confecção de currículos”, informou a Prefeitura.

De acordo com a diretora do Departamento de Informática, Audria Cristina de Freitas, o serviço pretende ser uma opção para pessoas que não possuem computador, notebook, tablet, celular ou qualquer outro dispositivo de acesso à Internet: “A Prefeitura solicitou a doação dos equipamentos que eram do Estado na ocasião do outro programa. A doação foi feita de forma oficial e, na sequência, fizemos as atualizações necessárias em quatro computadores, além das instalações necessárias para o uso”, explica.

Para acesso ao sistema, os usuários terão que tomar ciência sobre o regulamento de uso dos computadores, disponibilizado na própria Biblioteca. A permanência em cada equipamento será de 30 minutos e pode ser prolongada caso não haja fila de espera.

“Nem todos dispõem de meios para acesso à internet e, neste sentido, atuamos para voltar a oferecer o serviço à população. Além de viabilizarmos a doação, a equipe do Departamento de Informática treinou nossos funcionários para auxiliar os usuários”, conta a secretária de Cultura, Cris Anovazzi.

Serviço

O ‘Acessa Catanduva’ funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17h30, na Biblioteca Municipal ‘Embaixador Macedo Soares’. O espaço está localizado na Avenida São Domingos, 880. Mais informações pelo telefone (17) 3525-0911.

Da Reportagem Local