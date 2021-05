Biblioteca de Catanduva Oferece Livros Sobre Padre Albino Para Crianças

A biblioteca de Catanduva está atendendo os interessados em leitura com agendamento para empréstimos de livros e entre tantos títulos a biblioteca tem a Coletânea Infantil Padre Albino para crianças.

São registros de passagens e situações vivenciadas por Padre Albino durante sua trajetória. São pequenas histórias e contos registrados no livro “Monsenhor Albino Alves da Cunha e Silva; Apóstolo da Caridade”, e de poesias do acervo do Museu Padre Albino.

As narrativas apresentadas são passagens da vida do Monsenhor Albino estudadas e reescritas pelos discentes do 2° e 3° ano de Pedagogia. São elas: “O menino Misterioso”, “Os incidentes” e o “Guarda-Chuva” das Profa. Dra. Silene Fontana e Profa. Ma. Fabiana Fiorim Checconi. Com linguagem feita para toda criança entender a importância da figura do Padre em Catanduva, além de contar com belos desenhos bem caraterizado feitos a mão.

O atendimento é somente através de agendamento, com horários das 11h as 16h30, pelo telefone 3525-0911. O interessado pode também acessar o site: https://catanduva.phl-net.com.br para ter visualizar o catálogo online. Vale lembrar que a pessoa precisa ter a carteirinha da biblioteca. Vale a pena também seguir a biblioteca municipal na rede social do Facebook https://www.facebook.com/biblioteca.catanduva, lá o leitor pode ter sugestões de livros dado pelos profissionais.

Ariane Pio

Da Reportagem Local