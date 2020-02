Biblioteca de Catanduva Conta Com Obras Que Se Tornaram Sucesso Nas Telonas

Quem é fã de carteirinha de séries, filmes, trilogias e tantas outras produções do mundo audiovisual, pode encontrar, na Biblioteca Municipal de Catanduva, os originais que deram vida às suas obras favoritas. Ela possui, em seu acervo, 16 títulos de obras famosas, algumas delas ainda na fase de produção e adaptação para as telonas.

De acordo com informação oficial divulgada pela Prefeitura de Catanduva, “a coleção de Trono de Vidro, de Sarah J. Maas é um dos exemplos, com seis volumes disponíveis para leitura. Harry Potter, o bruxo mais famoso de todos os tempos, criado por J.K. Rowling, tem um acervo completo. A Biblioteca Municipal também dispõe das cinco obras de As Crônicas de Gelo e Fogo, de George R.R. Martin, e os três títulos de O Senhor dos Anéis, do autor J.R.R. Tolkien. Uma das séries mais aclamadas de todos os tempos, Gossip Girl tem coleção completa para os leitores conferirem de perto. No total, são 12 livros da autora Cecily Von Ziegesar. O mundo definido em duas cores em A Rainha Vermelha, de Victoria Aveyard, também está disponível. Muita ação e aventura são conferidas na série Maze Runner: são quatro livros de James Dashner para tirar o fôlego dos leitores. Outro fenômeno literário que promete receber adaptações cinematográficas são os cinco volumes da série A Seleção, de Kiera Cass, também disponível no espaço”.

Aos que curtem as obras de um dos mestres do gênero Terror, outra opção é a obra da vida de Stephen King, A Torre Negra, que mostra a história do último pistoleiro do mundo que busca alcançar a Torre Negra. Sex and the City (Candace Bushnell), Twilight (Stephenie Meyer) e Instrumentos Mortais (Cassandra Clare) também fazem parte do hall de títulos famosos que compõem o acervo da Biblioteca. Ken Follet tem duas obras importantes que podem ser conferidas de perto por jovens, adultos e crianças: Os Pilares da Terra e O Século.

“O romance sobrenatural Sussurro, de Becca Fitzpatrick, tem quatro obras para serem devoradas por quem está em busca de uma nova aventura literária. Fenômeno da literatura infantojuvenil com mais de 100 milhões de livros vendidos no mundo, o Diário de um Banana, de Jeff Kiney, também está disponível”, finaliza a nota.

Biblioteca – Em seu total, o acervo possui mais de 45 mil títulos, desde infantis até literatura especializada. Os livros são emprestados mediante a apresentação de RG, CPF e comprovante de residência para que a ficha cadastral seja preenchida. Vale ressaltar, ainda, que menores de 14 anos devem estar acompanhados pelo responsável, que assinará termo de responsabilidade. O catálogo online pode ser consultado no site http://catanduva.phl-net.com.br/.

Da Reportagem Local