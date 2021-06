‘Bezinha’ Pode Voltar em 22 de Agosto e Sem Público

Na tarde da última quinta-feira, dia 27, um pré-Conselho Técnico do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão se reuniu, em formato virtual, com a Federação Paulista de Futebol (FPF) para discussão dos clubes interessados, calendário de jogos e presença de público. As decisões serão confirmadas no Conselho Técnico, com data agendada para 17 de junho, às 15h. Na pauta, ficou estabelecido o início previsto para 22 de agosto. A primeira fase formada de grupos com seis times cada, com jogos de quarta e domingo. A partir daí será o mata-mata com oitavas, quartas, semifinais, também em jogos de ida e volta, chegando provavelmente à final em 31 de outubro. Também ficou definido que os dois melhores clubes terão acesso para a Série A3 2022. Todas as partidas serão transmitidas pelo Paulistão Play. Ao todo, 43 Clubes do interior estão inscritos na competição. Da área 17, além do Santo, temos CAT Taquaritinga, Inter Bebedouro e Tanabi FC.

COVID-19 – A competição não contará com público e a testagem nos jogadores será de responsabilidade dos clubes.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local