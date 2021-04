Bethel Instituto da Vida Nova Distribui 40 Marmitas Para Pessoas Carentes

Bethel Instituto da Vida Nova realiza na cidade de Catanduva um trabalho solidário onde toda quarta feira, ás 19h 40 servem na Instituição que está Localizada na Rua Barra Longa, número 400 ajuda alimentar ou de outra causa.

Na ação desta última quarta-feira (14) foram 40 marmitex e além de conseguir outras doações eles também entregam alimentos adicionais. “Entregamos as 40 Marmitex e contamos com a doação de mais 50 cachorro-quente e sucos naturais”.

Mesmo com a instituição fechada por conta da pandemia, continuam a realizar alguns projetos, tomando todos os cuidados de prevenção ao COVID-19. Distribuir marmitex é um deles. “Nosso lema é atender as pessoas que vivem em vulnerabilidade social”.

Para quem quiser doar alimentos para esta causa entre em contato com 17 99105-4998, siga nas redes sociais para ver todas as ações da instituição: http://betheligrejadavidanova.wix.com/bethel, Facebook: https://www.facebook.com/BethelVidaNova e email: bethelvidanova@gmail.com.

“Agradecemos a todos que acreditam em nosso trabalho, obrigado pelo amor e carinho de todos vocês. Pedimos a Deus que abençoe a todos que ajudam direta e indiretamente as instituições que realizam assim como a Bethel um trabalho sério em prol de sua comunidade”.

Ariane Pio

Da Reportagem Local