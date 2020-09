Beth Sahão e Padre Osvaldo Registram Candidaturas

Faltando três dias para a data final do registro de candidaturas, Beth Sahão e Padre Osvaldo entregaram as documentações ao Cartório da 40ª Zona Eleitoral de Catanduva e aparecem no portal do Tribunal Superior Eleitoral – no Programa DivuldaCand.

No Portal do TSE já é possível acessar informações dos candidatos. Como, por exemplo, a proposta de governo, os bens dos postulantes e as certidões criminais.

Beth Sahão e Marcos Crippa como vice – vem com a Coligação União Para o bem de Catanduva (PT / PTB / SOLIDARIEDADE / AVANTE / PSB / PSD / PROS).

Dentre as propostas apresentadas por Beth, para a Justiça Eleitoral, a candidata firma o compromisso de criar um grande conselho Municipal com representantes de diferentes segmentos da sociedade para debater as políticas públicas. Parcerias com universidades para a realização de um amplo diagnóstico sobre a realidade de Catanduva, dentre outras.

Padre Osvaldo tem como vice Cláudio Romagnolli e a coligação Catanduva para todos (PSC / DEM / PSL / PV / PL / PDT / PSDB / PODE)

Na proposta de governo apresentada apresenta o projeto “Você mais perto do prefeito”. Consolidação da participação popular e do planejamento participativo. Presença mensal do prefeito nos bairros, nos setores organizados da população e nos departamentos. Maior comunicação e divulgação das ações da prefeitura no ambiente interno à prefeitura e externo, à população.

Karla Konda

Editora Chefe