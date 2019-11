Beterraba o Alimento Que Faz Bem Para O Cérebro

De acordo com a Embrapa há três tipos de beterraba: a açucareira, usada para produção de açúcar; a forrageira, para alimentação animal; e aquela que é consumida como hortaliça, o tipo mais conhecido no Brasil. O alimento se destaca como fonte de manganês, potássio e folato. Além disso, possui vitaminas C e do complexo B, ácido fólico, carotenoides, betacaroteno e betalaína, que é um antioxidante.

Esse vegetal cozido possui cerca de 32 kcal em cada 100 g e apresenta muitas fibras. A beterraba é bastante consumida em saladas e na forma de suco. Com sua cor vibrante, que varia entre roxo e vermelho, ela ganha destaque nas receitas por seu sabor levemente adocicado.

Segundo a nutricionista Fatima Oliveira a beterraba é excelente para cérebro, pois ela controla a pressão arterial, ajuda a diminuir a pressão arterial. Isso ocorre devido à presença de uma substância chamada nitrato, que melhora a dilatação das veias, o fluxo sanguíneo e a passagem do oxigênio. Ter a pressão arterial controlada ajuda a diminuir os riscos de ataques cardíacos e acidentes vasculares cerebrais (AVC). Melhora a função cerebral, estudos mostram que o consumo de beterraba pode melhorar a função cerebral e as habilidades cognitivas. Os nitratos promovem a dilatação dos vasos sanguíneos e aumentam o fluxo sanguíneo no cérebro. Sendo assim, o órgão passa a funcionar melhor.

Fatima ainda ressalta que o alimento melhora o desempenho físico. O nitrato se transforma em ácido nítrico no organismo e ajuda a levar nutrientes para os músculos, aumentando a energia e a recuperação muscular. Ela é boa para o sistema digestivo, pois é uma fonte de fibras, o que melhora a digestão. Promove a saciedade, diminui a glicose no sangue, reduz a inflamação, possui propriedades anticancerígenas, protege o fígado, diminui o colesterol.

A nutricionista explica sobre a beterraba combater anemia. “Uma questão bastante frequente sobre o consumo da beterraba é se ela é eficaz no combate à anemia. A verdade é que o legume até ajuda a prevenir, mas não pode ser considerado um alimento rico em ferro —cerca de 100 g da beterraba cozida contém apenas 0,2 mg. Lembrando que a anemia ferropriva é causada pela deficiência de ferro, que é um nutriente essencial ao organismo, que realiza o transporte de oxigênio para as células do corpo e ajuda na produção dos glóbulos vermelhos” finaliza a especialista.

Ariane Pio

Da Reportagem Local