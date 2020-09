Bens de Candidatos a Prefeito Somam R$ 9,5 Milhões

O valor total em bens dos quatro candidatos a prefeito em Catanduva somam R$ 9,5 milhões. A lista de imóveis, automóveis, aplicações, pode ser acessada livremente no portal do Tribunal Superior Eleitoral por qualquer cidadão. O Tribunal Superior Eleitoral exige a divulgação de todos os bens em nome do candidato e, desta forma, aquele que seja eleito possa comprovar, em anos depois, situações como denúncias de enriquecimento ilícito, por exemplo. Esta é também uma forma de coibir essa prática, segundo o TSE. Na declaração de bens entram ações, contas em bancos, valores de imóveis, carros e tudo mais que o candidato tenha registrado, oficialmente, em seu nome.

Os que não tiverem nada a declarar, ficam com o campo preenchido como “nenhum bem declarado”.

E apesar disso, muitos imóveis, por exemplo, são declarados pelos seus valores venais, não correspondendo, portanto, ao valor de comércio, que faria com que as declarações de bens fossem ainda maiores em muitos casos.

De acordo com a lista de bens da candidata Beth Sahão, a ex-deputada possui R$ 1.579.166,00 em propriedades e em dinheiro. Beth é a única que concorreu na última eleição, em 2016, e em quatro anos, ampliou os seus bens em R$ 348.581,00

Beth possui imóveis recebidos por herança, três veículos, terrenos, apartamento em São Paulo, chácara no Jardim dos Coqueiros e aplicações em bancos.

Padre Osvaldo é o que declara ter menos valor em bens. R$ 4.601,00 depositados em contas bancárias.

O empresário Ricardo Rebelato declarou à Justiça Eleitoral R$2.128.875,53 em bens. Deste total, sete são de veículos aquático e terrestre. Possui imóveis em Catanduva e em Sales e partes de sítios. Além de aplicação de renda fixa.

Roberto Cacciari é o que mais tem bens declarados à Justiça. R$5.786.869,51. Dentre os bens, a maioria é terrenos, além das quotas nas empresas que administra, ações, um veículo, chácaras, prédio comercial e dois imóveis residenciais.

Karla Konda

Editora Chefe