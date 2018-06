Benemérita Ercy Piva Ramires Morre aos 77 Anos em Catanduva

A benemérita Ercy Piva Ramires morreu aos 77 anos em Catanduva. Dona Ercy, como carinhosamente era chamada, deixa um legado de boas obras sociais e assistenciais. Faleceu no último domingo (24) e foi sepultada às 16 horas do mesmo dia, no Cemitério Nossa Senhora do Carmo. Deixa filhos Renato Júnior, Eliane, Denise e Patrícia, genros, oito netos e quatro bisnetos. Ercy era esposa do empresário Renato Segura Ramires, falecido há quatro anos. Ambos foram os fundadores dos supermercados e cerealista Maranhão.

Dona Ercy estava hospitalizada e morreu no hospital. Há quatro anos tratava de uma doença rara responsável em atrofiar os músculos e, em fase final os órgãos.

“Não tenho palavras para descrever quem era minha mãe. Uma mulher que só fez o bem e se doou por completa em fazer caridade. Uma mãe maravilhosa, muito amorosa e de uma bondade enorme”, se emociona a filha Eliane Ramires Abdo.

Segundo a filha é impossível enumerar as obras e caridades realizadas pela mãe.

“É tanta coisa que a gente nem sabe. No velório ainda fiquei sabendo de coisas que nem lembrava mais e de tantas outras coisas que nem sabia que ali teve o dedinho da minha mãe. Minha mãe fez muita coisa na informalidade, dava muita casa para as pessoas, ajuda muito mesmo. Quando alguém pedia que precisava de alguma coisa ela ajudava se precisava de comida , ela falava pode ir no Maranhão e assina a nota que depois eu vejo. Sempre pensou em ajudar as pessoas, uma mãe e pessoa incrível”, revela Eliane.

Dona Ercy sempre esteve presente em obras assistenciais religiosas e fazia um trabalho em anonimato. Esteve 12 anos a frente do projeto Casa Mãe que atendia ex-presidiárias e mulheres carentes. Também oferecia um espaço de saúde para atender pessoas carentes com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeuta ocupacional, yoga, dentre outros serviços. Nas redes sociais as manifestações de condolências aos familiares.

“Dona Ercy era uma pessoa que ajudava todo mundo. Tanto ela quanto o marido e sua família são pessoas muito boas que contribuíram muito para o desenvolvimento de Catanduva. São pessoas que sempre lutaram e venceram na vida. Dona Ercy vai ficar para sempre na memória da gente”, ressalta o presidente da Apae de Catanduva e historiador Nelson Bassanetti.

A direção de O Regional deseja aos familiares os mais sinceros sentimentos de conforto neste momento.

Karla Sibro

Da Reportagem Local