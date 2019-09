Benefícios Da Água De Coco Natural Para Seu Corpo E Sua Saúde

Com o pico de altas temperaturas e calor insuportável, aquela pedida para alimentação saudável é o recurso mais inteligente quando o assunto é verão. Uma caminhada no final da tarde? Água de coco. Fim de semana na praia? Água de coco. Calor excessivo? Água de coco. Quer a verdade mesmo? Qualquer hora é uma boa hora para beber água de coco. Se o sabor já seria suficiente para convencer qualquer um a beber água de coco, ainda existem outros elementos importantes nessa equação. Além de ser bem refrescante, ela pode ajudar a repor sais minerais perdidos com o suor ao longo de um dia cheio ou depois de praticar atividades físicas.

Segundo o proprietário de um estabelecimento que vende água de coco em Catanduva, é nesse momento que ele fatura muito bem, pois muito mais pessoas vão praticar atividades físicas e acabam na ida para casa levando 1L ou mais de água de coco. Ele conta que começou a vender a fruta quando viu a necessidade de acrescentar algo mais saudável no cardápio. “Nessa época de calor vendo mais de 20 cocos com água por dia e uns 10 litros em garrafa”.

Segundo a nutricionista Helena Carrão, a água de coco possui poucas calorias e praticamente nenhuma gordura e colesterol, tendo mais potássio que quatro bananas.

A nutricionista contou que não engorda, pois cada 200 ml de água de coco tem somente 38 calorias, ou seja, por isso não engorda. Isso quer dizer que como tem carboidratos ela substitui perfeitamente qualquer suco, sendo uma ótima opção para os lanches. Bom para pele, digestão, câimbras e pressão alta. Ela é rica em vitaminas, minerais, aminoácidos, carboidratos, antioxidantes, enzimas e outros fitonutrientes que ajudam o corpo a funcionar com mais eficiência. Seu conteúdo eletrolítico (mineral iônico) semelhante ao plasma humano garantiu-lhe o reconhecimento internacional como melhor reidratante oral.

Ariane Pio

Da Reportagem Local