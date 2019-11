Beneficiário De Catanduva Garante 2º Lugar No ‘Corrida De Rua Unimed’

Os integrantes que fazem parte do grupo de corrida da Unimed Catanduva participaram, neste mês de novembro, da 1º Corrida de Rua Unimed, realizada em São Paulo e organizada pela Central Nacional Unimed e Seguros Unimed. O evento aconteceu no Parque Villa Lobos e contou com a participação de 1.400 atletas, que foram divididos nas modalidades de 5 e 10 km.

O beneficiário Agnaldo Fabrício de Moraes Gonçalves, conhecido como ‘Nezuda’, aceitou o desafio #Mude1Hábito que foi lançado pela organização e correu um quilômetro a mais dos 10 km previstos, ficando em 2º lugar dentre os 41 participantes da modalidade. “Foi uma experiência maravilhosa. O sentimento de família que envolve nosso grupo, onde um apoia o outro, fez a diferença para mim. Com a torcida deles, consegui me superar”, relatou, em nota oficial encaminhada à equipe do O Regional.

Nezuda não só conquistou a segunda colocação, mas obteve uma conquista pessoal. “Vinte e um dias depois de ter tido um mal súbito por desidratação, conseguir concluir uma prova foi uma vitória. Ao cruzar a linha de chegada fiquei emocionado. Agradeço à orientação da nossa professora Cíntia”.

Na categoria masculino geral, em que os participantes tinham que percorrer dez quilômetros, houve a presença de 215 participantes. A Unimed Catanduva foi representada por: Henrique Mendes Gandini (28º), Mario Vitor Pereira Dias (63º), Marcos Mastrocola Figueiredo (127º) e Rodrigo Felipe Betussi (184º). Já Fábio Eduardo Marçaro (61º) e Arlei Tadeu Vera (66º) participaram da categoria dos cinco quilômetros.

Para a assistente administrativa Tamires Arieli Alves Damaceno, de 31 anos, que treina há pouco mais de dez meses com o grupo, representar a equipe nos 5 km e ficar no 26º lugar entre 352 atletas foi uma mistura de euforia e surpresa. “Foi simplesmente sensacional. Maravilhoso.”

Ainda na prova mais curta, Dulce Cristina Pais Gonçalves e a coordenadora de Contas Médicas, Silvânia Desiderio ficaram, respectivamente, em 60º e 164º lugares. Para Silvânia, uma boa colocação se levar em consideração 60 dias longe dos treinos devido a uma cirurgia.

A equipe também foi representada nos dez quilômetros pelas atletas: Keila Paiva Gandini (15º), Amanda Moreno Progiante (24º), Kátia Marçaro (35º), Fabiola Heloísa de Freitas Luis (51º), Tatiane Celi Valzachi (53º), a professora Cíntia Marques Leal (54º) e Zilda Hadad Figueiredo (61º).

Os colaboradores e beneficiários que integraram o grupo de corrida contaram com apoio multiprofissional da Medicina Preventiva da Unimed Catanduva, incluindo orientações psicológicas, nutricionais e de condicionamento físico. “Fizemos a nossa primeira viagem mais longa, 400 quilômetros, para participar da prova. Foi uma experiência gratificante e emocionante ao mesmo tempo, um sentimento inexplicável. Trazer um pódio na bagagem foi ainda mais marcante”, disse a professora Cíntia.

Na região

“O grupo de corrida da Unimed Catanduva também esteve no final de semana, em duas competições em cidades da região, Itajobi e Tabapuã, os atletas conquistaram três vezes o pódio em percursos de 5 km. Em Itajobi, a equipe esteve representada pela beneficiária Zilda Hadad Figueiredo, com a terceira posição entre as competidoras acima de 55 anos. Em Tabapuã, o pódio foi conquistado por Italo Poleto e Tamires Damaceno. Ambos ficaram em terceiro lugar na categoria de 30 a 34 anos”, finaliza a informação.

Da Reportagem Local