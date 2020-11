Beneficiárias Da Unimed Catanduva Divulga Sorteadas Do Festival De Prêmios

A Unimed Catanduva realizou na sexta-feira (20), o seu primeiro sorteio da promoção Festival de Prêmios.

A ação foi transmitida ao vivo, às 17 horas, nas redes sociais oficiais da operadora (Facebook e Instagram).

Neste primeiro sorteio foram contempladas duas beneficiárias: Tatiana Caires e Alessandra Kater Nobalbos Colombo, que ganharam, respectivamente, um smartphone Samsung A30s e uma televisão de 43 polegadas 4K. As ganhadoras serão contatadas posteriormente para retirada do prêmio, pelo Relacionamento com o Cliente.

Em 24 dias, foram registradas mais de 400 inscrições de beneficiários que responderam à pergunta: “Qual é o melhor Plano de Saúde na área de ação da Unimed Catanduva? ”.

Participaram do sorteio, representando a Unimed Catanduva, o controller Waldecir Brumatti, e a gerente de relacionamento, Rosângela Gisse Pinto.

A fiscalização ficou por conta da equipe jurídica, comandada pela assistente Verusca Aluísio. Para a apuração, estiveram presentes as representantes dos departamentos de Cadastro e Qualidade, Ariany Monisy Basílio e Maria Eduarda Pestana, e a assessora de Comunicação responsável pela regulamentação desta campanha junto a Secap, órgão autorizador, Márcia Carvalho.

A promoção continua até 18 de fevereiro com a realização de mais três sorteios, sendo dois beneficiários contemplados por mês. Os próximos sorteios ocorrerão sequencialmente em: dezembro, janeiro, e, por fim, em fevereiro. No encerramento, serão sorteados um televisor de 50 polegadas 4k e um iPhone 11 64G.

Para concorrer é simples: basta acessar o hotsite da campanha (www.unimed.coop.br/web/catanduva/festivaldepremios), ler o regulamento, preencher os dados completos para atualização cadastral e responder corretamente à pergunta: “Qual é o melhor Plano de Saúde na área de ação da Unimed Catanduva?”. Após o preenchimento, um link para confirmação de cadastro será enviado ao e-mail informado. Em caso de dúvidas, entre em contato pelo telefone (17) 3531-3131.

Ariane Pio

Da Reportagem Local