Beneficente, Projeto Cavalgada do Noel de Itajobi Será Realizado Amanhã

A Comitiva dos Amigos de Itajobi vai promover amanhã, dia 22 de Dezembro, a Cavalgada do Noel. O evento será realizado no Recinto de Itajobi, às 9h. A entrada custa R$10,00, além de 1kg de alimento não perecível ou 1 brinquedo. Na cavalgada também terá praça de alimentação, o almoço será R$15,00 e a renda será revertida para orfanatos.

De acordo com Osvanir Scobosa Lopes Junior, presidente e fundador da comitiva, a expectativa é arrecadar a maior quantidade de alimentos e brinquedos possíveis. “A Comitiva existe há 6 anos e contamos com o apoio de mais de 100 membros. Toda cavalgada que organizamos destinamos parte da renda para alguma entidade e esse ano não será diferente.

A expectativa é arrecadar o máximo de brinquedos e alimentos para fazermos o natal de muitas crianças que vivem em orfanatos mais feliz. Vamos destinar os alimentos arrecadados e os brinquedos para os orfanatos de Itajobi, Catanduva, Pindorama entre outros”, explicou.

As doações serão realizadas na véspera de natal. “Essa edição é especial para nós por termos a oportunidade de alegrar o natal de quem realmente precisa. Toda a renda líquida arrecadada com a praça de alimentação será transformada em brinquedos para doarmos para orfanatos. Além dos alimentos e brinquedos arrecadados pelos participantes do evento”, finalizou.

A cavalgada terá percurso de 12 km. No local serão permitidos som automotivo, entrada de bebidas (exceto recipientes de vidros) e também haverá todo serviço de bar no evento.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local