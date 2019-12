Bazar em prol da AVCC será realizado essa semana no Shopping Catanduva

A Associação Voluntária de Combate ao Câncer – AVCC vai promover um bazar com itens natalinos. O evento será a partir desta sexta-feira (6), também nos dias 7 e 8, das 10h às 22h, no Garden Shopping Catanduva.

De acordo com Sônia Jorge, uma das voluntárias da AVCC no bazar terão itens confeccionados pelas artesãs da entidade e todo o valor arrecadado será utilizado para manutenção do associação. “A AVCC possui em média 50 voluntários e o grupo de artesãs confeccionam guirlandas, toalhas de lavado, sacos para chocolates e panetones, porta vinho, enfim, uma infinidade de itens natalinos”, comentou.

A associação atende em média 90 pacientes e oferece apoio assistência fundamental como cestas básicas, frutas e verduras, suplemento alimentar, fraldas. Também auxilia na acessibilidade e mobilidade como cadeira de rodas, cadeira de banho, andadores e assistência psicológica com atenção voltada ao núcleo familiar, elevação da autoestima e autoconfiança do doente e familiares. A instituição não possui fins lucrativos e sobrevive com o apoio de voluntários e colaboradores. Para mais informações sobre a entidade ou doações basta entrar em contato pelo telefone (17)3523-5026 ou 99791-5059. A AVCC fica localizada na Av. São Vicente de Paulo, 1060.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local