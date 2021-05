Bax Catanduva Vence Sua Primeira Partida na Liga de Basquete Feminino

Um dia para ficar na história: domingo, 02 de maio, o AEC/Tietê/Bax Catanduva venceu sua primeira partida na história da Liga de Basquete Feminino (LBF).

Ao derrotar a equipe carioca Sodiê Doces/Mesquita/LSB por 100 a 79, as comandadas do técnico Cesamar Fernandes lavaram a alma depois de quatro derrotas consecutivas na competição de 2021.

Destaque para a ala-armadora Thaissa Frediani, com 31 pontos, oito rebotes, nove assistências e 38 de eficiência. Ela recebeu o troféu Voe Gol de Melhor Jogadora da Partida (MVP).

A ala-pivô Nicolle Chirinda, com 19 pontos e 11 rebotes, e a pivô Lorraine Milton, com 15 pontos e 13 rebotes, conquistaram duplo-duplo.

Foi a primeira vitória do projeto catanduvense, iniciado em 2017, na LBF. Em 2018, a equipe disputou 16 partidas, sem nenhum triunfo. Catanduva voltou a comemorar uma vitória no basquete feminino pela primeira vez desde 19 de março de 2012, quando o Poty/Açúcar Cometa/Unimed/Catanduva, antigo projeto campeão brasileiro em 2009, derrotou o Maranhão Basquete pelas quartas de final da LBF 2011/2012. Natalia Burian fazia parte daquele elenco, que tinha, entre outros nomes, Gil (pivô, hoje no Sampaio Basquete) e Palmira (ala, hoje no Ituano Basquete).

Foi também a primeira contagem centenária registrada na LBF desde março de 2019, quando Blumenau derrotou a mesma Sodiê Doces/Mesquita/LSB na rodada de estreia da temporada.

Determinação desde o aquecimento

A determinação das atletas catanduvenses já era vista desde o aquecimento da equipe. Muito mais que acompanhar o ritmo da música que embalaa as horas que antecediam a partida, o grupo estava focado e unido. O único objetivo era vencer.

Quando a bola subiu, Catanduva tratou de impor seu ritmo de jogo, com sua principal característica: velocidade na transição das jogadas. No primeiro período, Thaissa anotou 12 pontos na primeira parcial de 26 a 21.

A intensidade catanduvense foi ainda mais eficiente no segundo quarto, quando a equipe explorou o jogo interno e chutou 55,6% do garrafão, distribuindo bem os pontos entre o elenco. A vantagem ampliou para 13 no intervalo (54×41).

No segundo tempo, nada mudou. As bolas seguiam caindo para as donas da casa (68% de aproveitamento geral), com Thaissa muito inspirada nos pontos e assistências.

O último período viu uma queda na produção de ambos os lados, mas nada era capaz de tirar a vitória e a festa do AEC/Tietê Agroindustrial/BAX Catanduva.

O técnico Cesamar Fernandes credita a vitória ao foco e espírito coletivo da equipe, que como um todo, segundo ele, apresentou-se muito bem. “A vitória nos traz mais tranquilidade para seguirmos. Porém, é necessário mantermos os pés no chão, uma vez que cometemos muitas falhas, tanto que o adversário fez 79 pontos, ou seja, nossa defesa pecou”, analisa.

Segundo ele, houve erros de rebote e na defesa como um todo. O jogo teve ataque muito forte e defesa um tanto fraca. E esse deve ser o foco no trabalho para os próximos compromissos do time catanduvense. “Ganhamos de uma equipe forte, que chegou a liderar a competição e que ganhou jogos importantes. Vamos com moral para os próximos compromissos dessa semana”, afirma.

Ele diz ainda que as bancárias corresponderam bem, mantendo o ritmo do jogo com o mesmo nível. “Estão todos de parabéns: as meninas, o Michael (preparador físico), a Tati (auxiliar técnica). Jogo foi equilibrado e conseguimos abrir a vantagem aos poucos”, finaliza.

Agora, é esquecer o domingo e focar nos próximos compromissos, continuar crescendo na competição para obter boa classificação na primeira fase e seguir para a próxima com mais tranquilidade.

Classificação e próximos jogos

Com isso, o Bax Catanduva ocupa a sexta colocação com seis pontos.

Na sexta-feira, 07 de maio, Catanduva enfrenta o Santo André/Apaba, na casa do adversário (e último colocado), às 17 horas. No domingo, dia 09 de maio, encara o Sampaio Basquete, também fora de casa.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local