Bax Catanduva vence jogo e inicia disputa dos playoffs do Campeonato Paulista

A fase classificatória terminou no último sábado (23), com a vitória das catanduvenses por 78 a 64 contra o Pró-Esporte/Sorocaba, com uma bela apresentação com pitadas de fortes emoções no Ginásio Anuar Pachá. Agora a equipe da Tietê Agroindustrial/Bax Catanduva, inicia a disputa dos playoffs do Campeonato Paulista Feminino de Basquete da Divisão Especial nesta quarta-feira, 27 de Novembro, contra o Sesi/Araraquara. A primeira partida será na casa das adversárias.

De acordo com o técnico Cesarmar Fernandes de Miranda, a equipe sorocabana tem jogadoras altas, o que dificultou os rebotes para suas comandadas. A maioria das cestas adversárias foi na segunda chance, justamente, após conseguirem recuperar a bola.

“O ataque começou um pouco inseguro e a defesa não estava se encontrando. As conseguimos adquirir a confiança e conseguimos sair com um bom resultado”, analisa.

Ele aproveitou para fazer uma análise da sua equipe durante a fase classificatória. Para Cesamar, o início foi surpreendente, mas não mostrou a realidade do campeonato.

“Com exceção de Itu, as demais equipes estão no mesmo nível. Uma rodada já mudava a classificação. Fizemos jogos equilibrados, o que mostra que é possível conseguir bons resultados”, diz.

De acordo com ele, a defesa é o ponto forte da equipe catanduvense e não pode haver falhas. Por isso, é preciso corrigir nos próximos treinamentos para começar os playoffs com força total.

A armadora Natália saiu feliz com o resultado. Segundo ela, o importante é contribuir com a equipe, cometendo menos erros possíveis.

“Não chegamos em nosso auge. Temos muito que evoluir. Vejo a equipe em uma fase de crescimento. A Gil chegou há pouco tempo e fez seu segundo jogo em 17 dias. Temos muito que acertar e entrosar”, analisa.

A cestinha da partida foi a pivô Gilmara, com 23 pontos.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local