Bax Catanduva Vai Disputar Contra o Ituano no Segundo Turno da Liga Brasileira de Basquete

O AEC/Tietê/Bax Catanduva já analisa a tabela de jogos do segundo turno da Liga de Basquete Feminino (LBF). A primeira partida do returno da competição será logo uma pedreira: o Ituano Basquete, equipe campeã (simbólica) da primeira fase do campeonato. O jogo será no dia 20 de maio, quinta-feira, às 19h30, em Itu, com transmissão ao vivo pelo canal TV NSports. Três dias depois, o time da Cidade Feitiço manda seu jogo em casa, no Ginásio Anuar Pachá. Será no dia 23 de maio, domingo, às 14 horas, contra o KTO/Blumenau. A transmissão será ao vivo pela TV Cultura. E no dia 30 de maio, domingo, também às 14 horas, o AEC/Tietê/Bax Catanduva entra em quadra novamente em terras catanduvenses. Desta vez, o adversário será o Santo André/Apaba.

Segundo nota oficial da LBF, em virtude de indefinição do calendário da Seleção Brasileira, a tabela completa do segundo turno será publicada posteriormente.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local