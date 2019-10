Bax Catanduva Realiza Campanha Pizza Solidária

O time de basquete Bax Catanduva está realizando a Pizza Solidária, a retirada será amanhã (19), no Ginásio Anuar Pachá (Conjunto Esportivo) e toda a renda será revertida em benefícios para o time de basquete feminino. Para a gestora e jogadora do Bax, Natalia Burian, a participação dos torcedores é de extrema importância para o custeio das despesas.

“A venda das pizzas ajuda a pagar algumas despesas, pois ainda não temos a lei do incentivo liberada. Então, a pizza serve para ajudar nas despesas do time” comentou Natalia.

As pizzas custam R$25,00 e os sabores são muçarela, calabresa e mista. “Eu gostaria de vender 300 pizzas, mas geralmente, vendemos em torno de 200 a 250. Muitas pessoas compram e deixam para doação e a entrega é feita em asilo ou para pessoas carentes” finalizou a gestora.

Os interessados podem entrar em contato com a diretoria do clube pela página do Facebook Bax Catanduva, Instagram @basquetecatanduva ou através do número (17)98180-8672. O time venceu a última partida realizada no dia 16 pelo Campeonato Paulista de Basquete Feminino da Divisão Especial. A equipe catanduvense terminou o placar com 67, já o Pró-Esporte/Sorocaba finalizou com 47 pontos. A partida foi realizada na casa do adversário. O próximo compromisso do Bax será amanhã (19), às 19h, contra o SESI/Araraquara, no Ginásio Anuar Pachá, a entrada é gratuita.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local