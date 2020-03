Bax Catanduva Realiza Apresentação da Nova Equipe Para a Temporada de 2020

O elenco do Tietê Agroindustrial/Bax Catanduva se apresentou na tarde da última segunda-feira, 09 de Março e já começou os treinamentos para a Copa São Paulo, torneio organizado pela Federação Paulista de Basquete (FPB). Embora esteja ainda no início dos treinos, o técnico Cesamar Fernandes de Miranda vê uma equipe capaz de brigar com igualdade com outros times, buscando uma posição na final four. “Vamos brigar para ficar entre os quatro melhores do torneio”, afirmou.

Cesamar ressaltou ainda que a Copa São Paulo é uma competição com um formato novo, que terá a participação de equipes que irão disputar a Liga Nacional, sendo importante para suprir o hiato até os Jogos Regionais. “Como a equipe não vai disputar a Liga, ela não ficará parada até os Regionais. Teremos dez meses de atividades para a equipe”, descreveu.

A gestora Natália Burian conta que além das jogadoras que se apresentaram, mais duas se juntam ao elenco nesta semana. Já estão em treinamento: a pivô Lorraine, a ala Mariana, a armadora Larissa, a ala/armadora Thaíssa, a ala Milena.

“Estamos negociando com mais uma atleta. Devemos subir mais duas meninas da base. Vamos dar visibilidade para as crianças e adolescentes também, até para irem se acostumando com o clima de jogo. No segundo semestre, haverá uma reformulação para o Paulista”, disse.

O objetivo é estar entre as três melhores equipes da Copa São Paulo. “A equipe tem condições. Temos subido um degrau de cada vez. É um time guerreiro e que pode surpreender”, destacou. A armadora Larissa fala da alegria em retornar à equipe. “Estou muito feliz de poder ajudar a equipe nessa crescente. Precisamos estar preparadas e focadas para fazer um bom campeonato”, comentou.

Larissa teve uma lesão no ombro e está retornando às quadras agora e contou que Catanduva lhe abriu as portas. “Em minha primeira passagem, joguei o Paulista. Gostei muito daqui, da torcida. É um time muito unido, as pessoas são sensacionais. Espero que seja um ano abençoado”, finalizou a armadora, que já jogou com ao lado de Thaíssa, Natália, Lorraine, Tati e Mariana.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local