Bax Catanduva Perde Jogo e Encerra Participação no Campeonato Paulista

Tietê Agroindustrial/Bax Catanduva se despediu do Campeonato Paulista de Basquete Feminino Divisão Especial, na noite de domingo (22), com uma derrota por 65 a 54, para o Pró-Esporte/Sorocaba, no Ginásio Municipal Gualberto Moreira, na casa das adversárias.

O destaque da partida foi Letícia Lisboa, da equipe sorocabana, com um duplo-duplo de 19 pontos e 26 rebotes. Pelo lado catanduvense, as maiores pontuadoras foram Thaissa Frediani e Jennifer Sirtoli, ambas com 14 pontos cada.

Após o jogo, o técnico catanduvense Cesamar Fernandes de Miranda fez sua análise. “Foi um jogo sofrido. Início de partida frio, com as jogadoras apáticas, sem vibração, sem a pegada tradicional. A defesa teve um desempenho fraco, não encaixou e o time adversário gostou do jogo, abrindo vantagem”, diz o técnico.

Catanduva chegou a se aproximar à pontuação do placar, mas faltou atitude na hora de decidir. “Houve esforço, mas quando você entra num jogo sem objetivo de resultado e classificação, sente um pouco”, cita. Isso porque, na sexta-feira (20), o Basketball Santo André/Apaba derrotou o SESI/Araraquara, acabando com qualquer chance de classificação da equipe catanduvense, o que deixou as atletas abatidas. “Conversei com as meninas. Mesmo assim, começaram o jogo errando e a confiança caiu. O adversário não tinha nada a perder, jogando em casa, acabou sendo melhor”, diz o técnico.

Num balanço geral, Cesamar acredita que Catanduva fez um campeonato razoável dentro de suas possibilidades financeiras. “Disputamos bons jogos, com muita atitude e mostramos que podemos jogar contra qualquer equipe. Claro, ainda falta aquela atleta que, na hora da decisão, pega a bola e fala ‘eu decido’. Temos jogadoras muito voluntariosas, dedicadas, mas falta a peça fundamental, que tem tarimba e personalidade na hora de decidir”, avalia.

Todas as atletas já foram dispensadas. E o planejamento para a próxima temporada deve começar ainda nesta semana. “Queremos uma equipe guerreira, lutadora e forte porque vamos disputar a Liga Nacional, que é uma competição muito forte”, salienta.

Ao final do jogo de domingo, Cesamar fez uma retrospectiva do campeonato junto de suas comandadas. “Estou muito feliz com as meninas. A base deve ser mantida, com a permanência de cinco, seis jogadoras”, finaliza.

Classificados playoffs: Vera Cruz Campinas = 12 Pontos (6 jogos); Ituano Basquete = 11 Pontos (6 jogos); Basketball Santo André/APABA = 9 Pontos (6 jogos) e SESI Araraquara = 9 Pontos (6 jogos). A segunda fase da competição reunirá os quatro primeiros colocados para decidir os dois finalistas..

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local