Bax Catanduva Perde em Partida Contra Vera Cruz Campinas

O time catanduvense Tietê Agroindustrial/Bax Catanduva perdeu na última partida realizada contra o time Vera Cruz Campinas, na última quinta-feira (10), no Ginásio Anuar Pachá. O placar final foi 68 a 55.

O técnico Cesamar Fernandes de Miranda analisou o desempenho do time. “A equipe catanduvense saiu atrás no placar e buscou todas as oportunidades para não deixar que os números se distanciassem. Os dois times chegaram a ficar com a pontuação empatada duas vezes, mas faltou ‘combustível’ no final da partida. Sem desvalorizar o time adversário, que fez uma partida excelente, mas as meninas se precipitaram em alguns momentos e as escolhas foram erradas. É aquela vontade de abrir vantagem, distanciar no placar. Mas jogo de basquete não é só isso. Temos que conter a ansiedade, trabalhar a bola e pensar melhor nas jogadas”, comentou o técnico.

Para corrigir os erros, além dos treinamentos, é preciso muita conversa, na opinião do comandante da equipe.

“As atletas cometeram poucos erros de fundamentos, como passes errados, por exemplo. A gente chegou na cesta. E aí, pecamos”, diz.

Ele afirmou que a equipe precisa de mais reforços, até para intensificar os treinamentos.

“Não temos um elenco grande para fazermos revezamentos, então, é necessário segurar um pouco para evitar desgaste. Mas isso não é desculpa. Porque o adversário também sentiu”, garante.

O técnico comentou que ainda falta ritmo de jogo para as atletas de Catanduva.

“Algumas equipes vêm da disputa da Liga e estão embaladas”, finaliza.

Destaques da Tietê Agroindustrial/Bax Catanduva foram: ala-armadora Thaíssa e a ala-pivô Nicolle, com 18 pontos cada.

O próximo jogo da Tietê Agroindustrial/Bax Catanduva será no dia 16 de Outubro, quarta-feira, às 20 horas, contra o Pró-Esporte/Sorocaba, na casa do adversário.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local