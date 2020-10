Bax Catanduva Participa da LBF Social Para o Dia das Crianças

O Dia das Crianças é comemorado no próximo dia 12 de outubro. Pensando em proporcionar uma data especial para milhares de pequenos, a Liga de Basquete Feminino (LBF) inicia uma competição social, fora das quatro linhas.

Para que a ação fosse possível, as equipes que disputariam a Liga neste ano – que não foi realizada devido à pandemia da Covid-19 – promoverão arrecadação de brinquedos e vestimentas em suas comunidades. Participarão: Blumenau-SC, Ituano-SP, Pró-Esporte/Sorocaba-SP, Sampaio Basquete-MA, Santo André/Apaba-SP, SESI Araraquara-SP, Sodiê Doces/LSB-RJ e Vera Cruz Campinas-SP. Além dos oito times, a Tietê Agroindustrial/Bax Catanduva aceitou o convite para participar.

O período de doações acontece entre 5 e 10 de outubro, na sede da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo de Catanduva (Smelt), das 8 às 10h30 e das 14 às 16h30. O endereço é Rua Rebouças, 55, Parque Iracema (Conjunto Esportivo).

“Mesmo com a paralisação dos jogos, os clubes aceitaram o desafio de promover mais este projeto social. A iniciativa foi tão bem recebida que teremos a participação de Catanduva, que não estava na liga neste ano, mas também abraçou a causa. Desde já, nós agradecemos a colaboração de todos os envolvidos”, comemora Valter Ferreira, presidente em exercício da LBF.

Segundo a gestora e atleta da Tietê Agroindustrial/Bax Catanduva, Natália Burian, essas ações aproximam as atletas cada vez mais das pessoas. “Entramos nesta para fazermos um dia das crianças feliz, pois elas são nosso futuro e é um prazer realizar esta ação em nossa comunidade”, diz.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local